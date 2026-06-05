Fuerteventura recibe a siete nuevos residentes de Medicina y Enfermería
La Gerencia de Servicios Sanitarios cuenta ya con 25 profesionales en formación en las especialidades de Medicina y Enfermería Familiar y Comunitaria
La Gerencia de Servicios Sanitarios de Fuerteventura, adscrita a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, ha dado la bienvenida a siete nuevos residentes que comienzan su periodo de formación sanitaria especializada en la isla.
Se trata de cinco médicos y dos enfermeras que iniciarán su formación en Medicina Familiar y Comunitaria y en Enfermería Familiar y Comunitaria en los centros de salud y en el Hospital General de Fuerteventura.
El acto de bienvenida tuvo lugar este viernes, 5 de junio, en el salón de actos del hospital, con la presencia del gerente de los Servicios Sanitarios, Alejandro Miguens; el director de Gestión y Servicios, Agustín Díaz; y la jefa de estudios de la Unidad Docente Multiprofesional de Atención Familiar y Comunitaria de Fuerteventura, Encarnación Duque.
Actualmente, la Gerencia cuenta con un total de 25 residentes en formación, de los que 21 son médicos y cuatro enfermeras. La residencia tiene una duración de cuatro años en el caso de Medicina Familiar y Comunitaria y de dos años en Enfermería Familiar y Comunitaria.
En ambos programas, la formación combina actividad teórica y práctica, además de labores asistenciales e investigadoras.
Canarias cubre todas sus plazas de formación sanitaria
Canarias ha logrado ocupar la totalidad de las 465 plazas ofertadas en la convocatoria 2025-2026 de formación sanitaria especializada en todas las especialidades.
De esta forma, el Archipiélago se convirtió en la primera comunidad autónoma del país en cubrir todas las plazas ofertadas para médicos y enfermeros internos residentes, MIR y EIR, entre otras categorías profesionales.
En el ámbito de la Atención Primaria también se han completado las 122 plazas acreditadas, de las que 92 corresponden a Medicina Familiar y Comunitaria, dos más que en la convocatoria anterior, y 30 a Enfermería Familiar y Comunitaria.
Compromiso con la formación sanitaria
En el acto también participaron los directores médico y de Enfermería de Atención Hospitalaria, Luis Eduardo Bravo y María Soledad Iglesias; la coordinadora médica de Atención Primaria, Leila Esmeralda Reyes; y la presidenta de la subcomisión de Enfermería, Aída Troya.
El gerente de los Servicios Sanitarios de Fuerteventura, Alejandro Miguens, dio la bienvenida a los nuevos residentes y les animó a aprovechar esta etapa para crecer tanto en el ámbito profesional como personal.
Por su parte, Encarnación Duque destacó el valor del periodo de residencia como una oportunidad para adquirir conocimientos, habilidades y experiencia clínica. Asimismo, puso en valor la implicación del equipo docente y la colaboración de los profesionales de Atención Primaria y Hospitalaria, fundamentales para garantizar una formación de calidad.
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