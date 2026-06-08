Un estudio detecta falta de mayor información de las instituciones

Un estudio revela la queja de la ciudadanía por la falta de informacion desde las instituciones públicas. Así se recoge en las conclusiones del proyecto ‘Fuerteventura Protagonista’ que ha concluido su proceso de audición social, desarrollado desde mediados de 2025 en los seis municipios de Fuerteventura. Se trata de uno de los procesos comunitarios más amplios de los realizados hasta ahora en la Isla, a través de 220 coloquios en los que han participado más de 250 personas. Los resultados de este proceso se han dado a conocer en un encuentro comunitario en el que se han compartido las voces y la más de 400 propuestas recogidas.

Fortalecer los espacios y dinámicas de participación: foros estables, consejos, grupos motores y encuentros comunitarios, mejorar la disponibilidad y accesibilidad. Se incide, especialmente, en la comunicación institucional como punto de partida imprescindible: informar mejor, con más anticipación y por canales diversos. Pero también se plantean soluciones prácticas para facilitar la movilidad, descentralizar actividades o reducir la brecha digital. El proyecto ‘Fuerteventura Protagonista’ ha concluido su proceso de audición social, desarrollado desde mediados de 2025 en los seis municipios de Fuerteventura. Se trata de uno de los procesos comunitarios más amplios de los realizados hasta ahora en la Isla, a través de 220 coloquios en los que han participado más de 250 personas.

‘Fuerteventura Protagonista’ es un proyecto impulsado del Cabildo majorero, desde la Consejería de Acción Social, Diversidad, LGTBIQ+, Participación Ciudadana y Gobierno Abierto, junto a la Universidad de la Laguna y su Fundación General. El proyecto tiene por objetivo promover y fortalecer la participación comunitaria en la isla, como base para el desarrollo de un modelo de gobernanza más abierto, inclusivo y colaborativo

Dentro de este proyecto, se ha desarrollado uno de los mayores procesos comunitarios de Fuerteventura, con la colaboración de los seis ayuntamientos. Los resultados de esta audición social han dado lugar a la publicación del libro Voces majoreras: Claves para comprender y transformar la participación comunitaria en la isla, que ha sido presentado durante el encuentro.

La presidenta insular, Lola García, ha destacado la responsabilidad de las administraciones de generar espacios de encuentro, diálogo y participación. «Tenemos grandes retos por delante, como la cohesión social, la vivienda o la protección de nuestro entorno. Para abordarlos, necesitamos contar con la experiencia, las propuestas y la implicación de la ciudadanía».

El consejero insular, Víctor Alonso, agradeció a todas las personas que han trasladado su pensamiento desde cada uno de los municipios, que «van a servir para madurar las políticas que se hacen desde los diferentes puntos del territorio. Además, Fuerteventura vuelve a marcar tendencia: es la única isla en la que todos los ayuntamientos van de la mano del Cabildo en este proceso».

Las propuestas formuladas se concentran, en primer lugar, en fortalecer los espacios y dinámicas de participación: foros estables, consejos, grupos motores y encuentros comunitarios.