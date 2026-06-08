Jürgen Klopp elige Fuerteventura para desconectar
El técnico alemán disfruta de unos días en Corralejo mientras la continuidad de Florentino Pérez al frente del Real Madrid aleja cualquier opción de verle en el banquillo blanco
Jürgen Klopp ha elegido Fuerteventura para disfrutar de unos días de descanso después de que las recientes elecciones del Real Madrid despejaran una de las grandes incógnitas del fútbol europeo. La victoria de Florentino Pérez ha puesto fin a las especulaciones que vinculaban al técnico alemán con el banquillo blanco, una opción que cobraba fuerza dentro del proyecto encabezado por Enrique Riquelme. En la foto, se le puede ver en un conocido restaurante de Corralejo, al norte de la isla majorera.
El entrenador alemán, una de las figuras más reconocidas del fútbol mundial, ha sido visto estos días en una conocida zona turística de la isla, donde aprovecha unas jornadas de desconexión lejos del foco mediático.
El resultado electoral que cambia el escenario de Klopp
Durante los meses previos a las elecciones madridistas, el nombre de Klopp apareció de forma recurrente en las quinielas sobre el futuro del club. Diversas informaciones lo situaban como uno de los candidatos preferidos por el entorno de Enrique Riquelme para liderar un nuevo proyecto deportivo en caso de producirse un relevo en la presidencia.
Sin embargo, la reelección de Florentino Pérez ha cerrado ese escenario y ha reducido notablemente las posibilidades de ver al técnico alemán sentado en el banquillo del Santiago Bernabéu.
La victoria del actual presidente supone la continuidad del proyecto deportivo vigente y deja sin recorrido las hipótesis que vinculaban a Klopp con el club madrileño.
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