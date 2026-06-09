Casi 1.000 alumnos de Fuerteventura descubren el aeropuerto desde dentro en una edición récord

El Aeropuerto de Fuerteventura ha reconocido este lunes a 28 estudiantes en la XXVII edición de su Programa de Actividades Escolares, una iniciativa que este año ha reunido a cerca de 1.000 alumnos de toda la isla. La propuesta, que se desarrolla desde 1997, permite a los escolares conocer de primera mano cómo funciona una de las infraestructuras más importantes de Canarias.

El acto de entrega de premios puso el broche final a una nueva edición del concurso de pintura y redacción organizado por el Aeropuerto de Fuerteventura. Los trabajos premiados fueron seleccionados entre las propuestas presentadas por estudiantes participantes en el programa educativo.

La iniciativa busca despertar el interés de los jóvenes por el entorno aeroportuario y mostrarles la complejidad de las operaciones que se desarrollan diariamente en las instalaciones, desde la gestión de pasajeros hasta la coordinación de vuelos.

Diez centros educativos y cerca de 1.000 participantes

La edición de este año ha contado con la participación de diez centros educativos de Fuerteventura, consolidando el alcance de una actividad que se ha convertido en una referencia dentro del calendario escolar de la isla.

En total, 555 alumnos participaron en las visitas organizadas al aeropuerto, mientras que otros 399 tomaron parte en el concurso de dibujo y redacción. Estas cifras elevan la participación global hasta casi un millar de estudiantes, reflejando el interés que sigue despertando el programa entre la comunidad educativa majorera.

Más de dos décadas enseñando cómo funciona un aeropuerto

Desde su puesta en marcha en 1997, el Programa de Actividades Escolares del Aeropuerto de Fuerteventura ha permitido que miles de jóvenes conozcan de cerca una infraestructura clave para la conectividad y la economía de la isla.

A través de visitas guiadas y actividades educativas, los estudiantes descubren aspectos que normalmente permanecen ocultos al viajero, comprendiendo mejor el papel que desempeña el aeropuerto en la vida diaria de Fuerteventura y en su relación con el exterior.

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La elevada participación registrada este año confirma la buena acogida de una iniciativa que, tras 27 ediciones, continúa despertando la curiosidad de nuevas generaciones de escolares.