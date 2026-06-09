Puerto del Rosario se resiste a perder la línea marítima con Cádiz

Puerto del Rosario y, especialmente Fuerteventura, se resisten a perder la conexión marítima entre la isla majorera y Cádiz, suspensión que está prevista a partir del próximo 30 de junio de la actual Obligación de Servicio Público (OSP) que garantiza esta ruta, lo que dejaría a los majoreros sin una línea por mar con la Península. El Ministerio de Transportes prorrogó en 2025 por un año el contrato que permite a la naviera Balearia operar esta línea marítima estratégica. Sin embargo, hasta el momento el Gobierno de España no se ha pronunciado sobre la continuidad de esta ruta, lo que ha provocado una inmensa preocupación de instituciones públicas y de la ciudadanía.

El Ayuntamiento de Puerto del Rosario ha trasladado formalmente al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a la Dirección General de la Marina Mercante y a la senadora por Fuerteventura, Paloma Hernández, su preocupación ante la próxima renovación del contrato de Obligación de Servicio Público (OSP) que regula la citada conexión marítima entre Canarias y la Península.

A través de distintas comunicaciones institucionales, el Consistorio ha solicitado que el futuro diseño del servicio garantice una integración real y efectiva de todas las islas, evitando desequilibrios territoriales que puedan afectar a la conectividad, el abastecimiento y el desarrollo económico de Fuerteventura.

Noticias relacionadas

El alcalde de Puerto del Rosario, David de Vera, señala que la conexión marítima entre Canarias y la Península «es un asunto estratégico para el presente y el futuro de nuestra isla. No estamos hablando únicamente del transporte de pasajeros, sino de una infraestructura esencial para garantizar el suministro de mercancías, la actividad económica y la cohesión territorial del Archipiélago». Además, destaca que «Puerto del Rosario ha experimentado un importante crecimiento en los últimos años, consolidándose como un nodo logístico cada vez más relevante dentro del sistema portuario canario. Por ello, consideramos fundamental que la nueva licitación reconozca esta realidad y garantice la presencia y operatividad de nuestro puerto».