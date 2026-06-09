Tres guaguas eléctrica cubren la línea entre la capital y El Castillo

La nueva Línea 3 Exprés, que conecta Puerto del Rosario, el Aeropuerto y Caleta de Fuste entró en funcionamiento ayer. La puesta en marcha de este nuevo servicio supone un paso más en el trabajo que desarrolla el Cabildo de Fuerteventura para mejorar el transporte público insular y dar respuesta a algunas de las principales demandas trasladadas por la ciudadanía.

La nueva línea estará operada por tres guaguas eléctricas de altas prestaciones, que garantizan una accesibilidad total para las personas usuarias y contribuyen a avanzar hacia un modelo de movilidad más sostenible. Los vehículos han sido adquiridos mediante una inversión cercana a los dos millones de euros, financiada íntegramente con fondos europeos Next Generation destinados a proyectos de movilidad sostenible, sin repercusión económica para el Cabildo majorero.

La presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García, destacó que «seguimos avanzando en un objetivo fundamental para este grupo de gobierno: mejorar el transporte público y facilitar la movilidad de las personas. Esta nueva línea exprés permitirá reducir los tiempos de desplazamiento en una de las rutas más utilizadas y congestionadas de Fuerteventura, mejorando la calidad de vida de quienes utilizan la guagua cada día para trabajar, estudiar o realizar gestiones».

García añadió que «el refuerzo de las frecuencias durante los fines de semana responde además a una demanda trasladada desde hace años por el sector de la hostelería y por los usuarios de esta línea, que necesitaban una mejor conexión en unos días en los que la actividad económica y laboral no se detiene». Asimismo, señaló que «la incorporación de vehículos eléctricos supone un nuevo avance en nuestro compromiso con una movilidad más sostenible y con la reducción de la huella ambiental del transporte público insular».

La nueva Línea 3 Exprés realizará una conexión directa con el Aeropuerto de El Matorral, con menos paradas, facilitando el acceso a un punto de interés insular de manera más rápida y confortable para las personas usuarias. Esta reducción de paradas permitirá acortar significativamente los tiempos de trayecto en uno de los tramos con mayor demanda de la población.

La nueva ruta, que se une a la línea 3 convencional, mantienen la frecuencia habitual del servicio de lunes a viernes, e incorpora un importante incremento de frecuencias durante los fines de semana.