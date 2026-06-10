AM denuncia maniobras militares fuera del campo de tiro de Pájara

Asamblea Majorera - Coalición Canaria ha denunciado el uso indebido del territorio majorero para maniobras militares, tras recibir denuncias de ciudadanos sobre el aterrizaje de dos helicópteros de la Armada española en una zona altamente sensible para la fauna majorera en las inmediaciones de El Cotillo, en el municipio de La Oliva.

Según los nacionalistas por la información obtenida, la operación afectó, al menos, «a un área incluida en la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) de la isla». Además, añaden que «este escenario ha levantado la preocupación entre los vecinos y las vecinas de esta zona norte de la isla, no solo por la contaminación acústica que produjo el sobrevuelo de estas aeronaves, sino también la repercusión que pueda tener entre la fauna autóctona.

«El ruido generado por estas aeronaves provoca un importante impacto medioambiental, contribuye al deterioro del suelo durante las maniobras de aterrizaje y puede alterar el equilibrio del ecosistema de la zona», señalan desde la Ejecutiva insular de AM-CC. Asimismo, insisten en que «ocasionan molestias a los vecinos y vecinas y comprometen su seguridad al incumplir las normas relativas a la altura de vuelo, los horarios de operación y otras medidas de seguridad».

Además, desde la citada formación política han mostrado su creciente preocupación ante la posible normalización de este tipo de actuaciones y del aumento de la presencia militar en la isla, «especialmente tras el despliegue de la Brigada Canarias XVI (BRICAN XVI) el pasado mes de mayo, en el marco de las denominadas Operaciones Permanentes que desarrollan las Fuerzas Armadas dentro de su planificación de defensa nacional».

Para el partido, que forma parte del Gobierno de Canarias, «este tipo de incursiones en espacios no habilitados para maniobras militares no pueden sentar un precedente ni convertirse en una práctica habitual en Fuerteventura» y destaca que «esta actuación ignora los acuerdos institucionales alcanzados en los últimos años, no solo por las administraciones insulares, sino también por el Gobierno de Canarias y el Senado».

Usurpación

Los nacionalistas recuerdan que el Ministerio de Defensa «usurpó más de 4.000 hectáreas de terreno en la costa de Barlovento desde la creación del Campo de Maniobras y Tiro de Pájara en 1973», por lo que consideran injustificada la presencia de estos helicópteros fuera de las zonas destinadas a la actividad militar. «No se entiende qué hacían realizando maniobras en este lugar cuando cuentan con amplios espacios específicamente habilitados para ello», señalan.

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La organización también ha criticado la falta de información por parte de las Fuerzas Armadas, al no haberse comunicado previamente estas operaciones ni a las instituciones insulares ni a la ciudadanía afectada. «Esta ausencia de transparencia supone una falta de respeto hacia la población majorera», agregan. También, consideran que «una vez más, utilizan Fuerteventura como su terreno de juego», lamentan desde AM-CC y recuerdan que históricamente ha defendido la desmilitarización de la isla y considera que este tipo de actuaciones constituyen «un ataque directo al territorio, a sus valores ambientales y a la especial fragilidad de un entorno que merece ser protegido y respetado».