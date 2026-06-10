El Hospital de Fuerteventura innova con una técnica quirúrgica pionera para tumores de parótida

El Servicio de Otorrinolaringología del Hospital General de Fuerteventura, centro adscrito a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, ha realizado por primera vez una parotidectomía parcial suprafacial, una intervención quirúrgica que consiste en la extirpación parcial de la glándula parótida.

La operación se practicó recientemente a un paciente de 69 años que presentaba una tumoración benigna en el lóbulo superficial de esta glándula salival, situada en la zona lateral de la cara, por debajo del pabellón auricular.

El paciente evolucionó favorablemente y recibió el alta hospitalaria tras tres días de ingreso, siguiendo el protocolo habitual y sin afectación de la movilidad facial.

Tecnología para proteger el nervio facial

Uno de los principales retos de este tipo de cirugía es que la glándula parótida está atravesada por el nervio facial, responsable de la movilidad de los músculos de la cara. Una lesión en esta estructura puede provocar una parálisis facial irreversible.

Para reducir este riesgo, el hospital cuenta con un neuromonitor intraoperatorio, un dispositivo que ofrece información en tiempo real sobre la actividad del nervio facial y sus ramas. Esta tecnología facilita su identificación y preservación durante la intervención, aumentando la seguridad del procedimiento.

Gracias a este equipamiento, el equipo quirúrgico, integrado por las especialistas Silvia Martín, Ana Belén Vadillo y Jelinek Falcón, del Servicio de Otorrinolaringología, pudo localizar con mayor precisión el trayecto del nervio y sus distintas ramas durante la cirugía.

La incorporación de este sistema de neuromonitorización, realizada hace algo más de un año, supone un apoyo fundamental no solo en intervenciones de la glándula parótida, sino también en cirugía cervical y otológica, tanto para patologías benignas como malignas.

Equipo de ORL del Hospital General de Fuerteventura / LP / DLP

Un servicio con más actividad y capacidad resolutiva

El Servicio de Otorrinolaringología se encarga del diagnóstico y tratamiento médico y quirúrgico de las enfermedades del oído, la nariz, la faringe, la laringe y otras estructuras relacionadas con la cabeza y el cuello.

En el Hospital General de Fuerteventura, este servicio ha experimentado un crecimiento progresivo en los últimos años, tanto en recursos humanos como en capacidad asistencial. Esta evolución ha permitido incorporar procedimientos cada vez más complejos y reducir la necesidad de derivar pacientes a centros de referencia fuera de la isla.

Actualmente, el equipo está formado por una quincena de profesionales, entre ellos siete especialistas en Otorrinolaringología, tres enfermeras, tres técnicos en cuidados auxiliares de enfermería, un celador y dos auxiliares administrativos.

Durante el pasado año, el servicio atendió a 10.343 pacientes y realizó 672 intervenciones quirúrgicas, entre las que destacan las relacionadas con la vía aerodigestiva superior, tanto en población pediátrica como adulta.

Cirugías en niños y adultos

En pacientes pediátricos, destacan las intervenciones por apnea del sueño infantil, mediante cirugía de amígdalas y adenoides en menores con problemas respiratorios durante el descanso nocturno. También se realizan cirugías por patología otológica y sus secuelas.

En adultos, son frecuentes las intervenciones de cirugía nasal funcional, como la septoplastia, la rinoseptoplastia y la turbinoplastia, orientadas a corregir alteraciones de la pirámide nasal, el tabique y los cornetes que dificultan la respiración.

Además, junto con el Servicio de Oftalmología, el equipo realiza desde hace cinco años cirugía de saco lagrimal, una patología de elevada prevalencia y en aumento.

También en los últimos cinco años, y en coordinación con el Servicio de Neumología, se ha incorporado un amplio abanico de intervenciones para tratar la apnea obstructiva del sueño en adultos, con buenos resultados y ofreciendo alternativas a los tratamientos conservadores habituales.

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Dentro del área de cabeza y cuello, el Servicio de Otorrinolaringología aborda la patología cervical y, a partir de esta primera intervención, también el tratamiento de tumores benignos de la glándula parótida.