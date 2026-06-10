Los Jacksons actuarán en Fuerteventura en la única cita de la mítica banda en Canarias dentro de La Carpa 2026

La música que marcó a varias generaciones volverá a sonar en Canarias. Los Jacksons, una de las bandas más influyentes de la historia del pop, ofrecerán en Fuerteventura su único concierto en todo el Archipiélago durante 2026, dentro de la programación del festival La Carpa.

El anuncio sitúa a la isla majorera entre los grandes escenarios musicales del verano y convierte la cita en uno de los eventos musicales más destacados del próximo año para los aficionados a la música en Canarias. La actuación tendrá lugar en Pájara, aunque la organización todavía no ha confirmado la fecha exacta dentro del calendario del festival.

Un regreso impulsado por el renovado interés en la familia Jackson

La visita llega en un momento especialmente relevante para el legado artístico de la familia Jackson. El estreno de la película 'Michael', centrada en la vida de Michael Jackson y protagonizada por su sobrino Jaafar Jackson, ha vuelto a colocar a la saga musical en el centro de la actualidad internacional.

Ese renovado interés convierte el concierto de Fuerteventura en una oportunidad excepcional para revivir algunos de los temas más emblemáticos de la historia de la música popular, canciones que siguen acumulando millones de reproducciones y manteniendo una conexión emocional con públicos de distintas generaciones.

De fenómeno mundial a iconos de la música contemporánea

La historia de los Jacksons comenzó en Gary, Indiana, a finales de los años sesenta. Bajo el nombre de The Jackson 5, la formación protagonizó una irrupción sin precedentes en la industria musical, encadenando éxitos que los llevaron rápidamente a la fama mundial.

Posteriormente, ya como The Jacksons, consolidaron un estilo propio en el que convivían el soul, el funk, el pop y la música disco. Su influencia trascendió varias décadas y ayudó a definir la evolución de la música popular moderna.

Su legado artístico les ha permitido ocupar un lugar destacado entre las formaciones más importantes de todos los tiempos, además de formar parte del Salón de la Fama del Rock and Roll.

La Carpa quiere consolidarse como una gran cita musical del verano

La actuación forma parte de la segunda edición consecutiva de La Carpa organizada por DN7 bajo la dirección de David Navarro. El evento se desarrollará entre el 16 de julio y el 2 de agosto de 2026 y volverá a convertir a Pájara en uno de los principales puntos de encuentro del ocio estival en Canarias.

Además de conciertos, la programación incluirá sesiones de DJ y actividades dirigidas a distintos públicos durante casi tres semanas.

Para David Navarro, la llegada de los Jacksons representa "un hito para La Carpa y para Canarias", además de un paso más en el objetivo de posicionar Fuerteventura como un destino capaz de acoger espectáculos de nivel internacional.

Lo que se sabe sobre las entradas

La organización ha confirmado que próximamente anunciará la fecha exacta de la actuación dentro del festival.

Toda la información relacionada con el evento y la venta de entradas estará disponible a través de la plataforma tureservaonline.es.

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La celebración de La Carpa 2026 cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Pájara, el Cabildo de Fuerteventura, el Gobierno de Canarias y diversas entidades públicas y privadas vinculadas al desarrollo turístico y cultural de la isla.