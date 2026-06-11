Mercadona estrena en Fuerteventura su nueva ‘Tienda 9’ tras invertir 6,5 millones

Mercadona acaba de estrenar en Fuerteventura su nuevo modelo de supermercado ‘Tienda 9’, una reforma que ha supuesto una inversión de 6,5 millones de euros en el establecimiento situado en La Hondura, en Puerto del Rosario.

La principal novedad para los clientes será visible desde el primer momento: más espacio para productos frescos, una distribución más intuitiva y mejoras pensadas para hacer la compra más rápida y cómoda. El supermercado cuenta con una plantilla de 87 personas y mantiene su horario habitual de lunes a sábado, de 09:00 a 21:30 horas.

La nueva tienda está ubicada en la calle Los Alisios, 11, en Puerto del Rosario, y se convierte en la primera ‘Tienda 9’ de Mercadona en la isla de Fuerteventura.

La reforma ha transformado por completo la organización interior del supermercado. La compañía deja atrás una distribución por negocios y pasa a un modelo ordenado por procesos, con el objetivo de que los clientes encuentren los productos de forma más sencilla y que la compra sea más ágil.

Esta reorganización también busca mejorar el trabajo diario de la plantilla, reduciendo desplazamientos durante la reposición y facilitando la coordinación entre equipos.

El Obrador Central, la gran novedad de la tienda

Uno de los cambios más relevantes es la incorporación del Obrador Central, una zona en la que se concentran las áreas de preparación de productos frescos que se realizan dentro del supermercado.

En este espacio se agrupan procesos como el corte, la cocción y el envasado. Según la compañía, esta centralización permite reforzar la calidad y frescura de los productos, además de liberar más superficie para el libre servicio de frescos.

La mejora también tiene impacto en el consumo de recursos: Mercadona señala que este nuevo modelo puede generar un ahorro de hasta el 10% en energía y de hasta el 40% en consumo de agua.

Una tienda más eficiente y con 260 plazas de aparcamiento

La reforma también incluye mejoras técnicas en las instalaciones. Los murales de frío incorporan sistemas Aerofoil, diseñados para reducir la pérdida de frío hacia los pasillos y mejorar tanto la eficiencia energética como el confort dentro del supermercado.

Además, Mercadona apuesta por el CO₂ como refrigerante, una solución que reduce el impacto ambiental y permite generar frío de forma más eficiente. La actualización se completa con la renovación de salas de máquinas y equipos para mejorar el mantenimiento y la eficiencia operativa a largo plazo.

El establecimiento dispone de 260 plazas de aparcamiento, de las que 8 están destinadas a vehículos eléctricos. También incorpora una zona de descanso para clientes y mantiene activo el servicio de compra online a través de la web de Mercadona.

Una transformación que seguirá hasta 2033

La apertura de esta ‘Tienda 9’ en Fuerteventura forma parte del plan de evolución del anterior modelo de tienda de Mercadona, conocido como ‘Tienda 8’.

La compañía prevé cerrar 2026 con alrededor de 60 supermercados ‘Tienda 9’ en España, entre ellos el de Puerto del Rosario. El proceso de transformación se extenderá entre 2026 y 2033, con una inversión total prevista de 3.700 millones de euros.

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Para los clientes de Fuerteventura, el cambio se traduce en una tienda con más protagonismo para los frescos, una compra más cómoda y una infraestructura más eficiente, sin modificar la estrategia comercial de la compañía basada en el modelo SPB, Siempre Precios Bajos.