La música como terapia para estimular a las personas con demencia

Los episodios enteros de toda una vida pueden desvanecerse cuando el alzhéimer y otras demencias avanzan. Sin embargo, entre los muchos recuerdos que la enfermedad va borrando, suele quedar un refugio inesperado: la música. Y es que una canción escuchada en la juventud, una melodía asociada a la infancia o la paleta musical que acompañó a un momento feliz pueden seguir despertando emociones cuando casi todo lo demás parece que se ha perdido. Precisamente, para celebrar ese poder de la música y ofrecer un espacio cultural adaptado a quienes conviven con la patología, la Asociación de Familiares de Personas con Alzheimer y Otras Demencias de Fuerteventura (AFFA) celebrará este sábado, a las 11.00 horas, la tercera edición del concierto Música para no olvidar. La cita tendrá lugar en la Iglesia de Nuestra Señora de Regla, en Pájara.

En esta ocasión, el evento, de acceso gratuito hasta completar aforo, contará con las actuaciones de Silvestre Ramírez Quartet, Marey y Ciro Corujo. “Está demostrado que la música está siempre presente en la vida de todo el mundo. A lo mejor, llega un momento en que no nos acordamos de nuestro entorno ni de dónde vivimos, pero si suena una canción que ha estado presente en nuestra vida, podemos llegar a recordarla entera”, explica Teresa Cabrera, gerente de la asociación. Por esta razón, no es casualidad que la clave de fa forme parte del logotipo de AFFA. “Las personas con demencias son capaces de conectar con recuerdos a través de las canciones”, insiste.

La idea de organizar este evento nació hace tres años, y estuvo inspirada en experiencias que ya se realizaban en ciudades europeas como Viena, donde se programan conciertos pensados para las personas con demencia. Desde entonces, AFFA ha querido traer esa propuesta a Fuerteventura, con el propósito de acercar la cultura a las personas que, por sus circunstancias, suelen encontrar más barreras para disfrutar de este tipo de actividades.

La adaptación que se ha hecho para el concierto ha tenido muy presentes las necesidades de quienes conviven con la enfermedad. Por eso se celebra por la mañana, pues es cuando los pacientes suelen encontrarse más activos y receptivos. “Se sienten más vitales por la mañana. Por la tarde aparece muchas veces lo que se conoce como síndrome del ocaso, con más agitación y menos capacidad de colaboración”, detalla la gerente. Además, se han cuidado otros aspectos como la duración -que rondará entre los 50 y los 60 minutos-, la iluminación, la accesibilidad y el volumen del sonido. “A estas personas no les viene bien el exceso de ruido y además no aguantan más de una hora en ninguna actividad porque pierden la concentración”, aclara.

Protocolo adaptado

Otra de las singularidades del evento es que no exige el protocolo habitual de una actuación musical. Tanto es así, que los asistentes pueden levantarse, salir y volver a entrar, reaccionar espontáneamente a una canción o expresar lo que sienten, sin que eso suponga una interrupción. “Todo esto está permitido porque se tienen muy en cuenta sus circunstancias”, anota Teresa Cabrera.

AFFA se constituyó en 2019 y comenzó a prestar servicios en 2020, coincidiendo con la irrupción de la pandemia de Covid-19. “En ese momento, nos dimos cuenta de que muchas personas se habían quedado solas, pero quienes cuidaban a alguien con demencia se habían quedado todavía más solos”, recuerda la responsable.

En la actualidad, la entidad presta apoyo a alrededor de 250 familias que residen en diferentes municipios de Fuerteventura, una labor que es posible gracias al esfuerzo de un equipo multidisciplinar compuesto por una treintena de profesionales, entre los que figuran psicólogos, técnicos de integración social, terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas, trabajadores sociales, gerocultores, auxiliares de enfermería, logopedas y especialistas en la actividad física.

Servicio de Promoción de la Autonomía Personal en el Domicilio (SPAP)

La asociación es, además, la única entidad acreditada en Fuerteventura para prestar el Servicio de Promoción de la Autonomía Personal en el Domicilio (SPAP), una prestación que desarrolla directamente en los hogares de los usuarios. Para sostener su actividad, AFFA cuenta con el respaldo de distintas administraciones públicas, como el Gobierno de Canarias —a través de las consejerías de Sanidad y Bienestar Social—, el Cabildo de Fuerteventura y los diferentes ayuntamientos de la isla majorera.

No obstante, la organización mantiene abierto un conflicto por la vía de lo contencioso- administrativo con el Cabildo, tras la adjudicación el pasado agosto del concierto social de dependencia. Tal y como señala Cabrera, la denuncia de la asociación se fundamenta en que dicho servicio fue adjudicado a una entidad que, según sostiene, no dispone de la acreditación específica para prestar el SPAP. “Lo que pedimos es que se respete la acreditación”, remarca.

Más allá de las cifras, los convenios y los debates administrativos, Teresa Cabrera invita a que este sábado se convierta en una jornada para dar protagonismo a la música, la compañía y la empatía. Asimismo, el concierto que acogerá la Iglesia de Nuestra Señora de Regla también pretende visibilizar la demencia y recordar que detrás de cada diagnóstico hay pacientes y familias que siguen luchando contra una patología degenerativa que no tiene cura.