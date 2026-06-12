Una obra inédita hecha en Canarias marcará el quinto aniversario de la OCGC en Fuerteventura
La Orquesta Comunitaria de Gran Canaria celebra ANIVER5ARIO con un concierto especial el 20 de junio, con estreno absoluto, música canaria y Poulenc
La Orquesta Comunitaria de Gran Canaria celebrará sus cinco años de vida con un concierto marcado por un estreno absoluto: el Concierto para Clarinete y Orquesta de Wilfredo Angulo, una obra inédita creada en Canarias que sonará por primera vez el próximo 20 de junio a las 20:00 horas.
La cita, titulada ANIVER5ARIO, tendrá lugar en el Palacio de Formación y Congresos y reunirá a la orquesta, el Coro Sinfónico de la OCGC, la soprano Estefanía Perdomo y el clarinetista Sebastián Angulo. Las entradas tienen un precio de 15 euros.
El gran atractivo del concierto será la primera interpretación pública del Concierto para Clarinete y Orquesta de Wilfredo Angulo. La obra propone un diálogo entre el clarinete solista y la orquesta, con Sebastián Angulo como encargado de dar forma a sus matices y riqueza melódica.
La música canaria tendrá un papel protagonista
ANIVER5ARIO también incluirá Bentayga, de Ernesto Mateo, una página coral perteneciente a la cantata Montañas sagradas de Gran Canaria. La pieza evoca uno de los paisajes más simbólicos de la isla y refuerza el vínculo del concierto con la creación musical hecha en Canarias.
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