Turismo premia la calidad turística a medio centenar de empresas en Fuerteventura

Un total de 53 empresas y servicios turísticos revalidaron o adquirieron por primera vez los diplomas y placas distintivas y de reconocimiento del Sistema Integral de Calidad Turística en Destinos (SICTED).

Este distintivo es un programa nacional promovido por la Secretaría de Estado de Turismo. Su objetivo es mejorar la calidad, sostenibilidad e inteligencia de los servicios turísticos mediante la colaboración público-privada, otorgando el distintivo Compromiso de Turismo Responsable a los negocios adheridos. En la isla, el responsable de su desarrollo es el Patronato insular de Turismo.

EL SICTED acomete este año una profunda transformación metodológica para incorporar la sostenibilidad, la resiliencia y la inteligencia digital a sus Buenas Prácticas y también cambia de logo y simplifica su web de trabajo.

Es una metodología de mejora continua diseñada para empresas y servicios públicos como hoteles, restaurantes, comercios, museos o taxis, entre otros sectores, que operan en zonas turísticas. El sistema ofrece formación, asistencia técnica y evaluación para que los negocios adopten buenas prácticas de calidad y sostenibilidad.

La Consejera de Turismo de Fuerteventura, Marlene Figueroa, agradeció el compromiso con la calidad y la mejora constante de tantas empresas, instituciones y servicios turísticos subrayando « la fortaleza que esto supone para el destino Fuerteventura».

Así mismo, Figueroa explicó que «nos encontramos ante un nuevo paradigma turístico que es ineludible y que implica cambios en este proceso de mejora constante para adaptarnos a un entorno que es complejo y una demanda y dinámicas que se están transformando también muy rápidamente». Además, a este respecto la consejera insular señala que «es el momento de entender el turismo desde la lógica del destino, poner a la industria al servicio de la sociedad y de los ciudadanos».

Por eso el citado distintivo evoluciona también su metodología ampliando los Manuales de Buenas Prácticas y evaluaciones para contemplar aspectos que hasta ahora parecían líneas distintas de trabajo pero que dan coherencia a la calidad como son la sostenibilidad, la digitalización inteligente del destino y la resiliencia o capacidad de adaptación rápida a los cambios.

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También la formación se vuelve más virtual a través de cómodas píldoras que pueden adaptarse a los horarios de los trabajadores del sector, se modifica el logotipo y el programa anfitriones y la plataforma web de trabajo se hace más sencilla e intuitiva.