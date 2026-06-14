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El aeropuerto de Fuerteventura se cuela entre los mejor valorados de España

La terminal majorera ocupa el sexto puesto nacional en el AirHelp Score 2026, un ranking que mide la experiencia real de los pasajeros.

Aeropuerto de Fuerteventura

Aeropuerto de Fuerteventura / Onda Fuerteventura

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Mar Molina

El Aeropuerto de Fuerteventura se sitúa como el sexto mejor valorado de España en el AirHelp Score 2026, una clasificación internacional que analiza la experiencia de los pasajeros en aeropuertos de todo el mundo.

El dato refuerza el peso de Canarias en el ranking: Gran Canaria aparece como el tercer mejor aeropuerto del país y Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna también entra en el top 10 nacional.

Canarias gana peso entre los aeropuertos mejor valorados

La presencia de Fuerteventura entre los diez aeropuertos mejor considerados del Estado supone un reconocimiento relevante para una isla donde la conectividad aérea es clave para residentes y turistas.

El ranking de AirHelp no valora únicamente el tamaño o el volumen de pasajeros. La clasificación tiene en cuenta factores vinculados a la experiencia del viajero, como la puntualidad de los vuelos, la calidad del servicio y el confort de las instalaciones.

Bilbao lidera España y entra en el top 25 mundial

El Aeropuerto de Bilbao vuelve a colocarse como el mejor valorado de España, con una puntuación de 8,08 sobre 10. Además, ocupa el puesto 21 del ranking mundial, lo que lo convierte en el único aeropuerto español dentro de los 25 mejores del planeta.

El informe analiza 279 aeropuertos de 76 países, según AirHelp, y mide la percepción real de los usuarios en aspectos esenciales para cualquier viajero.

Gran Canaria completa el podio nacional

El segundo puesto español corresponde al Aeropuerto de Sevilla, que protagoniza una importante subida al escalar 33 posiciones y situarse en el puesto 35 mundial.

El Aeropuerto de Gran Canaria completa el podio nacional y alcanza la posición 86 global tras subir 52 puestos. También entran entre los 100 mejores del mundo los aeropuertos de Valencia, en el puesto 89, y Adolfo Suárez Madrid-Barajas, en el 92.

Los aeropuertos españoles mejor valorados en 2026

El top 10 nacional queda encabezado por Bilbao, Sevilla y Gran Canaria. Tras ellos aparecen Valencia, Madrid-Barajas y Fuerteventura, que se coloca por delante de aeropuertos como Alicante-Elche Miguel Hernández, Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna, Barcelona-El Prat y Málaga-Costa del Sol.

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Para Fuerteventura, este resultado supone un impulso reputacional en un momento en el que la experiencia del pasajero pesa cada vez más en la imagen turística de los destinos.

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