Juan Francisco Rodríguez Olivares: «Mi intención es reivindicar la memoria y las raíces canarias»

¿Cómo nació la idea de contar una historia que combina fantasía, magia y elementos de la cultura y la mitología indígena canaria?

La idea, he de decir que se gestó hace años, a mediados de la década de los 90 del pasado siglo XX. Comecé con una idea muy concreta, muy simple y que fue poco a poco madurándose a lo largo de mucho tiempo. Siempre me he inclinado por la ciencia ficción y me pareció que mezclar, junto con esta, varios conceptos como la mitólogía indígena canaria era una fusión muy potente, porque me permitiría llenar esos huecos vacíos de incertidumbre y desconocimiento, debido al olvido, con mis propias ideas, invenciones que responden más a una idea romántica que no científica y probada. Siempre me he preguntado como vivían nuestros antiguos. Su cotidianidad. Se que siempre surgirán ideas contrarias que querrán discutir la veracidad de, por ejemplo, bimbape frente a bimbache o ben awara frente a beñawarita. Yo, además, me curé en salud recurriendo a la ciencia ficción y poniendo lo que más me inspiró. Creé una historia inventada con base verídica.

Yahrumey y Ayoze pertenecen a mundos muy diferentes. ¿Qué representan estos dos personajes y que quería transmitir a través de su relación?

Es difícil contestar esta pregunta sin tocar detalles revelando la trama. Creé un universo donde todas las razas y etnias interactúan entre sí de un modo u otro. Creé en el personaje Ayoze un ser humano introvertido, que se siente incomprendido, aislado, casi estigmatizado por equis motivos que no puedo revelar, y por consiguiente demasiado introspectivo y maduro para su edad. Una persona diferente «un bicho raro» de necesidad pues sólo ellos, los raros, son capaces de los mayores descubrimientos y logros. No se destaca haciendo lo mismo que hacen todos, él debía a ser diferente. Un personaje excepcional para otro personaje excepcional, Yahrumey. Ayoze es corriente, da a Yahrumey un toque de sencillez y sin florituras. Yahrumey es excepcional, alcanza un halo mitológico, lo que da a Ayoze el significado de que las apariencias engañan. A través de ellos dos muestro la conjugación de que lo que realmente importa es el interior, que el exterior es solo una cáscara.

«La obra de ciencia ficción se adentra en la cultura aborigen a través de los distintos pueblos»

La novela gira en torno a un legado ancestral que parece estar desapareciendo. ¿Hasta qué punto existe una intención de reivindicar la memoria y las raíces culturales canarias? .

Toda la intención. El universo de El regreso de los Caídos enseña la mitolgía isleña de manera divertida y natural, haciéndola entretenida. Es como un caballo de Troya de ciencia ficción que te introduce cultura. Una cultura muy desconocida, una identidad y un arraigo que esta desapareciendo a mucha velocidad. Creo que esta obra abrirá interés, sobre todo en el foráneo. Creo que para alguien que nunca ha escuchado hablar de menceyes, guanartemes, tagorores, malpaises o mafascas, este libro, que es una saga de tres volúmenes, lo pondrá sobre la pista de una cultura isleña muy antigua y preciosa. Que a pesar de pertenecer a una tierra llamada Las Afortunadas fue un pueblo que corrió toda clase de infortunios, penurias y calamidades, como la esclavitud y que mucho del carácter actual nos llega de ahí, aunque Canarias siempre haya sido un crisol de culturas.

A medida que avanza la historia aparecen elementos espirituales, personajes enigmáticos y realidades ocultas. ¿Qué papel desempeña la magia dentro de este universo?

Yo idealizo a los indígenas canarios como seres con capacidad de mucha unión al mundo mágico-religioso, a madre natura y madre tierra. Eso les hace especiales en esta trama. Muy cercanos a otro nivel superior, capaces incluso de llegar a la iluminación. Salvajes e indómitos, con la suficiente nobleza, orgullo y entereza para quitarse la vida despeñándose por un risco antes que darle al invasor la satisfacción de subyugarlos. Es todo cuanto puedo adelantar sin desvelar datos importantes.

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