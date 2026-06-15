Fuerteventura refuerza la coordinación del trabajo social sanitario entre niveles asistenciales

La Gerencia de Servicios Sanitarios de Fuerteventura celebró las I Jornadas de Trabajo Social Sanitario en el Hospital General de Fuerteventura, un encuentro orientado a reforzar la coordinación entre los distintos niveles asistenciales del Servicio Canario de la Salud.

La iniciativa reunió a profesionales del ámbito hospitalario, Atención Primaria y Salud Mental, con el objetivo de mejorar el trabajo conjunto ante situaciones de alta complejidad social y sanitaria.

Actualmente, la Gerencia cuenta con dieciséis trabajadoras sociales: ocho en Atención Primaria, cuatro en el ámbito hospitalario y cuatro en Salud Mental. Todas ellas desarrollan una labor clave en la detección de situaciones de vulnerabilidad, la continuidad asistencial y la atención integral a pacientes y familias.

Durante las jornadas se puso en valor el papel del trabajo social sanitario como enlace entre el sistema sanitario, el tejido asociativo, los recursos comunitarios y las administraciones públicas. El programa incluyó procedimientos de derivación a recursos sociosanitarios desde Salud Mental, experiencias de coordinación desde Atención Primaria y proyectos de promoción de la salud desarrollados en colaboración con entidades de la isla.

Las sesiones también incorporaron grupos de trabajo con casos prácticos, lo que permitió analizar situaciones reales de coordinación entre niveles asistenciales, detectar fortalezas y debilidades y establecer acuerdos de actuación compartida con la persona atendida como eje central.

Sobre las jornadas

Entre las experiencias expuestas figuró la iniciativa desarrollada en la Zona Básica de Salud de Puerto del Rosario para la atención a la infancia, la adolescencia y las familias, con acompañamiento de los equipos de atención pediátrica en Atención Primaria.

También se presentó la red de dispositivos sociosanitarios de salud mental de Fuerteventura y su nuevo circuito de derivación a través de DRAGO AE, en el que las profesionales de trabajo social desempeñan un papel fundamental para consensuar los planes de intervención y coordinar la respuesta con los servicios sociales, el sistema de protección y la atención a la dependencia.

Otro de los proyectos abordados fue La Plataforma, el espacio de coordinación sociosanitaria de la Zona Básica de Salud de La Oliva, activo desde 2013. En él participan trabajadoras sociales de Atención Primaria, servicios sociales municipales y entidades del tercer sector como Cáritas Diocesana de Canarias, Cruz Roja Española y Proyecto Camino.

Un momento de las jornadas / LP / DLP

Durante el encuentro se presentó, además, el nuevo procedimiento para el reconocimiento del Grado III de Dependencia Extrema, con especial incidencia en personas con ELA y otras enfermedades graves, avanzadas e irreversibles. Este circuito facilita el acceso a recursos y prestaciones adaptadas a las necesidades de pacientes y familias.

El procedimiento, común para todos los centros del Servicio Canario de la Salud, contempla la emisión de un certificado clínico normalizado incorporado a la Historia Clínica Electrónica y refuerza la participación de las profesionales de Trabajo Social Sanitario en la coordinación y tramitación de la documentación ante la Dirección General de Dependencia.

La actuación se enmarca en el desarrollo de la Ley 3/2024, dirigida a mejorar la calidad de vida de las personas con ELA y otros procesos de alta complejidad y curso irreversible, reforzando la coordinación entre el sistema sanitario y el sistema de atención a la dependencia.

El Trabajo Social Sanitario constituye un pilar fundamental del sistema sanitario público canario. Sus profesionales incorporan los determinantes sociales de la salud a los procesos asistenciales, contribuyen a mejorar la adherencia terapéutica, garantizan la continuidad de los cuidados y detectan situaciones de vulnerabilidad que pueden afectar a la salud, la seguridad o la autonomía de las personas.

Además, intervienen en situaciones de especial complejidad psicosocial y desarrollan funciones de coordinación con otros sistemas de protección social, especialmente en ámbitos como la violencia de género, la protección de menores, la discapacidad o la atención a personas migrantes.