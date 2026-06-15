El hotel de Melía y Rafa Nadal deslumbra a sus clientes

La marca hotelera ZEL, creada por el extenista Rafa Nadal y Meliá Hotels International, eligió Fuerteventura para continuar su expansión con la apertura en mayo de un nuevo establecimiento que refuerza la proyección de la Isla como destino de bienestar, deporte y naturaleza. El hotel ZEL Fuerteventura se encuentra ubicado en la playa de Sotavento, uno de los enclaves más emblemáticos de Canarias y meca de los deportes náuticos en la Isla,cuyo proyecto combina arquitectura abierta, luz natural y espacios diseñados para el descanso activo.

Con acceso directo al mar, el establecimiento tiene na piscina infinita asomada a la inmensa laguna de Sotavento, varios balcones y terrazas con el principal objetivo de potenciar la vida al aire libre, pues una de las muchas características del hotel es la apuesta por la actividad física y el bienestar.

El hotel forma parte de ZEL, la marca lifestyle impulsada por Meliá Hotels International y Rafa Nadal, inspirada en la forma de entender la vida del Mediterráneo. Una filosofía que encuentra en Fuerteventura un espacio ideal, no en vano su ubicación se encuentra dentro de un territorio declarado por la Unesco como Reserva de la Biosfera . El hotel cuenta con la categoría de 4 estrellas y ofrece 142 habitaciones y suites. En cuanto a la gastronomía, contará con el Café de Finca, que ofrece cafés y cócteles; el restaurante Parda, donde se combina cocina mediterránea con productos canarios y el bar Voltaje, junto a la recepción.

La propuesta de la cadena Melía y el extenista Rafa Nadal se completa gracias a su proximidad con Paradisus by Meliá Fuerteventura, un hotel de lujo todo incluido.

El deporte es la columna vertebral del proyecto. La laguna de Sotavento figura entre los mejores escenarios de Europa para la vela, de ahí que el hotel se apoye en la veterana escuela René Egli by Meliá para las clases de windsurf, kitesurf y wing foil. La agenda se completa con running, ciclismo, golf, buceo y sesiones de barré, HIIT o POUND.

Al presentar ZEL, los dos socios se marcaron abrir más de una veintena de hoteles en cinco años, y optaron por no empezar de cero la construcción, sino que aproximadamente el 80% de los establecimientos son inmuebles ya existentes de la cadena reconvertidos a la marca.

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De hecho, el edificio operaba hasta hace poco como INNSiDE Fuerteventura. Nadal, que definió ZEL como sinónimo de «sentirse bien en cada momento», dejó clara su implicación desde el arranque; Gabriel Escarrer, presidente de Meliá, la presentó como una marca con «una nueva interpretación del bienestar».