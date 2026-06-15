Los hoteles de Canarias se enfrentan al reto de tirar menos comida

Los hoteles de Canarias están en el centro de una nueva estrategia para reducir el desperdicio alimentario, recortar costes y avanzar hacia un modelo turístico más sostenible. Fuerteventura acogió la tercera sesión de un ciclo formativo dirigido a los grandes generadores de residuos alimentarios del Archipiélago.

La jornada, organizada por la Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias a través de la Dirección General de Calidad Ambiental, se celebró en las instalaciones del HD Lobos Natura, en La Oliva. El objetivo es que los establecimientos hoteleros afronten la gestión de los residuos alimentarios de forma planificada, no solo como una obligación normativa, sino como una oportunidad para mejorar su funcionamiento diario.

El desperdicio alimentario, un reto para el turismo canario

El sector hotelero tiene un papel clave en la reducción de residuos en Canarias. Por su volumen de actividad, los hoteles figuran entre los grandes generadores de restos alimentarios, especialmente en destinos turísticos con alta ocupación.

La iniciativa busca cambiar la forma en la que los establecimientos gestionan la comida que no se consume. La reducción del desperdicio permitiría optimizar procesos, reducir costes y disminuir el impacto ambiental asociado a la gestión de estos residuos.

También se persigue minimizar el transporte de residuos entre islas, una cuestión especialmente relevante en un territorio fragmentado como Canarias. Menos desperdicio implica menos emisiones y una gestión más adaptada a la realidad del Archipiélago.

Fuerteventura acoge la tercera sesión del ciclo

La sesión celebrada en La Oliva forma parte de un ciclo de jornadas formativas dirigido al sector hotelero canario. Antes ya se habían celebrado encuentros en Tenerife y Fuerteventura, y el calendario continuará con nuevas citas en otras islas.

Durante el encuentro, el director general de Calidad Ambiental del Gobierno de Canarias, Ángel Montañés Ríos, defendió que los hoteles deben convertirse en un referente de la apuesta de Canarias por un turismo más sostenible y vinculado a la economía circular.

Montañés destacó que la administración quiere acompañar al sector en este proceso de transformación, pero subrayó que el impulso debe venir también desde las propias empresas.

La economía circular como oportunidad para los hoteles

La jornada no se planteó solo desde la perspectiva ambiental. El mensaje central fue que la economía circular puede ayudar a los establecimientos turísticos a ser más eficientes y competitivos.

“La economía circular representa una oportunidad para mejorar la eficiencia de los establecimientos turísticos y avanzar hacia un modelo más sostenible”, señaló Montañés.

El director general también remarcó que “el éxito de la economía circular radica en que el sector privado lleve la voz cantante en esta materia, siempre contando con la máxima colaboración de la administración”.

Estos encuentros permiten compartir experiencias, detectar puntos de mejora y avanzar hacia una gestión más responsable de los recursos. La idea es que los hoteles dejen de ver el residuo alimentario como un problema inevitable y empiecen a gestionarlo como una parte estratégica de su actividad.

La Oliva reivindica su papel turístico

La jornada contó también con la participación del concejal de Turismo del Ayuntamiento de La Oliva, David Fajardo Junckersdorf, quien valoró que esta iniciativa del Gobierno de Canarias se celebrara en el municipio.

Fajardo destacó el trabajo del consistorio para atender los retos del sector turístico local y puso en valor al HD Lobos Natura como uno de los exponentes de la oferta turística de La Oliva.

La elección de Fuerteventura refuerza el papel de la isla en el debate sobre la sostenibilidad turística, especialmente en un municipio donde la actividad hotelera tiene un peso decisivo.

Próximas jornadas en Gran Canaria y Lanzarote

El ciclo continuará en las próximas semanas con nuevas sesiones formativas. La jornada de Gran Canaria se celebrará el 23 de junio en el Hotel Suites & Villas by Dunas, en Maspalomas, en horario de 10.00 a 12.00 horas.

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La siguiente cita será el 25 de junio en Lanzarote. Los profesionales del sector hotelero interesados pueden inscribirse a través del formulario habilitado por la organización.