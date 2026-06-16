Sorprendido con sprays tras pintar una casa de piedra en Los Lajares

La Policía Local de La Oliva ha intervenido en Los Lajares, en Fuerteventura, tras recibir el aviso de que una persona estaba realizando pintadas sobre una antigua construcción de piedra, un tipo de edificación vinculada al patrimonio tradicional de la isla.

Cuando los agentes llegaron al lugar, localizaron a un individuo que introducía varios botes de pintura en spray en un vehículo. Según la Policía Local, los colores de esos sprays coincidían con los utilizados en el mural realizado sobre la construcción.

La intervención se produjo después de que la Policía Local recibiera una alerta sobre las pintadas en la zona. Al personarse en Los Lajares, los agentes observaron al sospechoso manipulando varios botes de pintura.

Tras identificarlo, le informaron de las posibles responsabilidades administrativas e incluso penales que podrían derivarse de este tipo de actuaciones, especialmente si afectan a inmuebles catalogados o protegidos por su interés histórico o cultural.

Pintadas sobre una construcción con posible valor patrimonial

La edificación afectada es una antigua construcción de piedra, un elemento característico del paisaje y de la arquitectura tradicional de Fuerteventura.

Aunque no se ha detallado si el inmueble está protegido oficialmente, la Policía Local subraya que este tipo de acciones pueden tener consecuencias más graves cuando se realizan sobre bienes con valor histórico, cultural o patrimonial.

Material decomisado y diligencias abiertas

Los agentes procedieron al decomiso de los sprays y pinturas que portaba el implicado. Además, se practicaron las diligencias oportunas para esclarecer los hechos y determinar las posibles responsabilidades.

Desde la Policía Local de La Oliva recuerdan que proteger el patrimonio es una responsabilidad compartida. “Respetar los espacios públicos y los elementos con valor histórico contribuye a conservar la identidad y la historia de nuestro municipio”, señalan los agentes.

Noticias relacionadas

La actuación vuelve a poner el foco en la necesidad de preservar las construcciones tradicionales de Fuerteventura, especialmente en zonas donde el patrimonio forma parte de la identidad local y del paisaje que distingue a la isla.