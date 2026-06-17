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Asamblea Majorera pretende que el Campo de Tiro se cierre en cinco años

Los nacionalistas denuncian que la zona fue sustraída para usos militares sin consentimiento

Unas maniobras militares en el Campo de Tiro de Pájara.

Unas maniobras militares en el Campo de Tiro de Pájara. / La Provincia

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M. R. P.

Asamblea Majorera - Coalición Canaria ha presentado una proposición No de Ley en el Parlamento de Canarias para promover el cierre definitivo del Campo de Maniobras y Tiro de Pájara, situado en la costa barlovento en un plazo inferior a cinco años.

A juicio de los nacionalistas, el citado campo de tiro es un espacio en donde, además, no solo se ejecutan maniobras de tiro, sino también maniobras terrestres con vehículos blindados, ejercicios de fuego desde el mar hacia tierra y pruebas con explosivos, con importantes afecciones sobre el entorno natural. «El cierre del Campo de Maniobras y Tiro de Pájara constituye no sólo una medida necesaria desde el punto de vista ambiental, territorial y socioeconómico, sino también un acto de reparación histórica».

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