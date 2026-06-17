Asamblea Majorera pretende que el Campo de Tiro se cierre en cinco años
Los nacionalistas denuncian que la zona fue sustraída para usos militares sin consentimiento
Asamblea Majorera - Coalición Canaria ha presentado una proposición No de Ley en el Parlamento de Canarias para promover el cierre definitivo del Campo de Maniobras y Tiro de Pájara, situado en la costa barlovento en un plazo inferior a cinco años.
A juicio de los nacionalistas, el citado campo de tiro es un espacio en donde, además, no solo se ejecutan maniobras de tiro, sino también maniobras terrestres con vehículos blindados, ejercicios de fuego desde el mar hacia tierra y pruebas con explosivos, con importantes afecciones sobre el entorno natural. «El cierre del Campo de Maniobras y Tiro de Pájara constituye no sólo una medida necesaria desde el punto de vista ambiental, territorial y socioeconómico, sino también un acto de reparación histórica».
Suscríbete para seguir leyendo
- Dulcería Parrilla: orden de cierre inminente para otro histórico comercio en Las Palmas de Gran Canaria
- Confirmado por la Ley de Propiedad Horizontal: los propietarios pueden aparcar un coche y una moto en la misma plaza de parking, pero la comunidad puede prohibirlo
- La princesa Leonor visita la Basílica del Pino en su estancia de formación en Gran Canaria
- La princesa Leonor llega a Gran Canaria, pero no como alteza: así será su semana en la Isla
- Campaña de abonos por el renacer de la UD Las Palmas: carnés de 100 a 265 euros y Día del Club contra el Tenerife
- Un motorista, grave tras un accidente en Guanarteme
- Ni tren ni soterramiento: qué incluye de verdad la reforma de San Telmo que empieza en julio
- Ingenio desbloquea El Carrizal: expropiación forzosa para acabar con el embudo de la avenida de La Hoya