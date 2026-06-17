Sanidad adjudica por 465.000 euros la redacción del proyecto del centro de especialidades de La Lajita, en Fuerteventura

El Servicio Canario de la Salud (SCS) ha dado un nuevo paso en la tramitación del futuro Centro de Atención a las Especialidades (CAE) de La Lajita, en el municipio de Pájara, tras adjudicar el contrato para la redacción de su proyecto técnico por un importe de 464.911,68 euros, impuestos incluidos.

La adjudicación ha sido realizada por la Dirección General de Recursos Económicos del SCS una vez concluido el procedimiento de licitación pública.

La actuación forma parte de la estrategia sanitaria del Gobierno de Canarias para reforzar la atención especializada en el sur de Fuerteventura y acercar determinados servicios asistenciales a una zona que ha experimentado un importante crecimiento poblacional y turístico durante los últimos años.

Una infraestructura demandada por el sur de Fuerteventura

La futura instalación sanitaria pretende responder a una reivindicación histórica de los residentes de la comarca sur de la isla, que actualmente deben desplazarse en numerosos casos para acceder a determinadas consultas y prestaciones especializadas.

El proyecto se desarrollará sobre una parcela cedida en su momento de forma gratuita por el Ayuntamiento de Pájara, un paso que permitió avanzar en la planificación de esta infraestructura sanitaria.

Según ha informado la administración sanitaria, la financiación procederá íntegramente de los presupuestos del Servicio Canario de la Salud y se distribuirá en dos ejercicios económicos. Durante 2026 se destinarán 185.964,67 euros a la elaboración del proyecto básico, mientras que en 2027 se invertirán 278.947,01 euros para la redacción del proyecto de ejecución definitivo.

El contrato incluye estudios técnicos y análisis de viabilidad

La actuación adjudicada no se limita únicamente al diseño arquitectónico del edificio. El contrato contempla también los trabajos de ingeniería necesarios para el desarrollo de la futura infraestructura, así como estudios urbanísticos, actuaciones relacionadas con el paisajismo y diferentes servicios de consultoría técnica.

Además, se realizarán ensayos y análisis especializados para evaluar las condiciones del terreno y garantizar la viabilidad de la construcción antes de la ejecución de las obras.

Una vez publicada oficialmente la resolución de adjudicación y superados los plazos legales establecidos para posibles recursos, el Servicio Canario de la Salud procederá a formalizar el contrato administrativo con la empresa adjudicataria para iniciar la fase de redacción técnica.

Un centro sanitario de gran dimensión

De acuerdo con el plan funcional aprobado por la administración sanitaria, el nuevo CAE de La Lajita tendrá una superficie mínima construida de 16.000 metros cuadrados, convirtiéndose en una de las infraestructuras sanitarias más relevantes proyectadas en el sur de Fuerteventura.

El objetivo es dotar a esta zona de servicios especializados que permitan atender tanto las necesidades actuales como las previsiones de crecimiento de la población residente y de la actividad económica vinculada al turismo.

Terreno donde se construirá el Centro de Atención a las Especialidades de La Lajita, en el municipio de Pájara, fuerteventura / La Provincia

Amplia cartera de servicios sanitarios

Entre los recursos previstos destaca un área de consultas externas formada por 22 consultas de especialidades médicas, además de 11 consultas de enfermería y matrona y cinco salas de curas.

El proyecto también incorpora diversas unidades especializadas destinadas a ampliar la capacidad asistencial del sistema sanitario insular. Entre ellas figuran los servicios de Salud Mental, Atención Temprana, Rehabilitación y Tratamiento del Dolor.

Asimismo, el centro contará con importantes servicios de apoyo hospitalario, entre los que se incluyen un Hospital de Día, una unidad de Hemodiálisis, áreas de Cirugía Ambulatoria, servicios de Diagnóstico por Imagen, un Laboratorio General y un Banco de Sangre.

Otra de las prestaciones contempladas en el plan funcional es la incorporación de la Hospitalización a Domicilio (HADO), un modelo asistencial que permite ofrecer determinados cuidados hospitalarios en el propio domicilio del paciente bajo supervisión médica.