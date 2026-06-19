Antigua debate su tercera moción de censura en la etapa democrática

El Ayuntamiento de Antigua celebra este mediodía un pleno extraordinario para debatir la moción de censura contra el actual alcalde Matías Peña de Alternativa Local por Antigua (Alxan) que durante las dos últimas legislatura había sido el más votado aunque no con la mayoría suficiente para gobernar en solitario.

Tres concejales de Coalición Canaria (CC), tres del Partido Popular (PP), dos de Asambleas Municipales de Fuerteventura (AMF) y el único edil de Contigo unieron sus fuerzas el pasado 5 de junio para presentar la censura al reunir los nueve votos necesarios frente a los ocho del hasta hoy regidor. Tres de los grupos censurantes, AMF y Contigo, formaban parte del equipo de gobierno y los tres nacionalistas abandonaron el mismo el pasado febrero. Los censurantes proponen como nuevo regidor a Juan Cabrera Peña, hasta ahora concejal de Obras, Servicios, Medio Ambiente y Parques y Jardines.

Los censurantes justificaron su acción contra el regidor Peña por el enorme deterioro de los servicios públicos, la política unipersonal del alcalde y con el principal objetivo de acabar con el abandono generalizado del municipio en materias como seguridad ciudadana, limpieza o infraestructuras, entre otras. Además, aseguran que el nuevo grupo municipal basará su política en el diálogo, la planificación y el trabajo en equipo.

El partido de Matías Peña fue el más votado en los pasados comicios al lograr 1.591 votos y siete concejales. Apostó por un pacto con los dos ediles de AMF para alcanzar la mayoría. A pesar de contar con el número suficiente para formar gobierno, posteriormente incorporó a CC, PSOE y Contigo. logrando un gobierno de 14 apoyos frente a los nueve necesarios.

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Matías Peña se despidió mediante un escrito de sus vecinos agradeciendo su apoyo y señalando que «en la vida como en la política, los cambios a veces llegan a traición, sin quererlos ni poder evitarlos».