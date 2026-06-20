Juan Cabrera, elegido nuevo alcalde tras prosperar la moción de censura

Juan Cabrera Peña, de Asambleas Municipales de Fuerteventura (AMF) fue elegido ayer nuevo alcalde de Antigua tras prosperar la moción de censura contra el anterior regidor, Matías Peña, que ostentaba el cargo desde 2019.

Tras la constitución de la Mesa de Edad, la misma fue formada por Victoria Cerdeña, como presidenta al ser la concejal de más edad, y Samuel Torres, como secretario al ser el de menor edad.

Con un salón de pleno que se quedó pequeño para acoger a las numerosas personas que pretendían seguir la sesión, Cabrera logró el apoyo de los nueve concejales que firmaron la moción de censura, tres del PP, tres de CC, dos de AMF y uno de Contigo, mientras que los siete de ALxAN, el partido del anterior alcalde, y la edil del PSOE, votaron en contra.

El salón de plenos del Ayuntamiento se quedó pequeño para acoger a los numerosos asistentes. | LP/DLP

Los cuatro partidos que apoyaron la moción de censura sumaron en las pasadas elecciones un total de 2.300 votos frente a los 1.827 que lograron las dos formaciones que pasaron desde ayer a ingresar las filas de la oposición: ALxAN y PSOE.

Los ediles censurantes justificaron su iniciativa alegando la parálisis institucional, la nula seguridad en el municipio, la política de personal, el bloqueo de inversiones procedentes de otras instituciones, así como la forma unilateral de la gestión del alcalde saliente.

El nuevo regidor, Juan Peña, señaló que el principal objetivo del nuevo grupo de gobierno es «trabajar por Antigua, abrir las puertas del Ayuntamiento, que hasta ahora estaban cerradas a los vecinos, dotar de personal a diferentes departamentos y basar la gestión en el dialogo, la participación y demostrar que hay otra forma de hacer política».

Reparto de áreas

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Juan Cabrera (AMF), junto a la Alcaldía estará al frente de Obras y Servicios; Joana Verde (PP), primera teniente alcalde, además de las Concejalías de Turismo y Educación; Giuseppe Signorino (Contigo), segunda tenencia de alcaldía y las áreas de Comercio, Accesibilidad, Limpieza Vial y Nuevas Tecnologías; David Alberto (CC) estará al frente de los departamentos de Urbanismo, Parques y Jardines, Sector Primario e Infraestructuras; Agustín Rodríguez (AMF) tendrá Cultura y Patrimonio Histórico; Victoria Cerdeña (CC) presidirá las concejalías de Participación Ciudadana, Desarrollo y Empleo y Personal; Lucila Ruiz (CC) ostentará la máxima responsabilidad en Sanidad, Medio Ambiente y Festejos; Iván Alejandro García (PP) estará al frente de Tráfico y Deportes y Ana Sofía Fonseca (PP) será la encargada de Servicios Sociales.