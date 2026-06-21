Guardianes de las tortugas majoreras

Fuerteventura continúa reclutando voluntarios y facilitando su formación para saber como actuar ante la aparición de tortugas en las costas majoreras. La Ong ‘Asociación de Voluntarios de ayuda a la Naturaleza de Fuerteventura (AVANFUER)’ y la Reserva de la Biosfera continúan celebrando talleres por toda la isla para adiestrar a los voluntarios medioambientales.

La tortuga marina es uno de los animales más amenazados del planeta y a su vez uno de los más longevos. Llevan en la Tierra desde la era de los dinosaurios, unos 200 millones de años atrás. Por eso, AVANFUER trata de concienciar a la población del peligro que corren y las amenazas que les acechan.

Este colectivo majorero surgió hace 21 años para apoyar los trabajos científicos y sobre todo concienciar de los peligros que amenazan esta importante especie marina. Por eso, tanto la citada Ong como la Reserva de la Biosfera de Fuerteventura han dedicado hace unos días a impartir talleres que van desde la prevención de las basuras en el mar, una de las primeras causas de mortandad de las tortugas, como combatir los encallamientos con cabos de pesca abandonados y las consecuencias de las limpiezas de sentinas de los barcos en alta mar. Sesiones a pie de playa donde se enseña cómo actuar en caso de encontrar una tortuga herida o atrapada en restos de aparejos y plásticos cuando estas aparecen flotando o varadas en el litoral insular.

Expertos como Tony Gallardo uno de los monitores y promotor del proyecto de la reintroducción de las tortugas marinas en Canarias, señala que «en estos talleres es importante resaltar que el primer paso es pedir ayuda y no actuar por nuestra cuenta y eso se hace llamando al 112 y poniendo en conocimiento de los técnicos de la red de varamientos de tortugas TORCAN ( https://tortugascanarias.com/varamientos/) la localización y el estado del animal «. Además, añade que «las tortugas dependiendo de sus heridas recibirán un tipo de tratamiento u otro y esto lo debe decidir y supervisar el personal experto».

Por ello, el papel de los voluntarios entrenados en estos cursos es ayudar, proteger y evitar que la patología que ha llevado a la tortuga varar o flotar de una forma anormal se trate debidamente en los centros de recuperación como la Guardería-Centro de recuperación de tortugas en Morro Jable u otros centros veterinarios especializados

Otra de las técnicas que se imparten en estos encuentros es reconocer los rastros de tortugas cuando estas salen del agua a anidar. «Las tortugas solo salen del agua para poner huevos por lo que es una mala práctica devolverlas al mar inmediatamente sin evaluar su estado, porque puede tratarse de una tortuga hembra en proceso de anidamiento», advierte Gallardo. También, anima a la ciudadanía a participar en estos cursos y en el voluntariado este agosto y septiembre en la playa de Cofete

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«Es importante que los ciudadanos usuarios de las playas y del mar sepan como actuar en caso se encontrar una tortuga enrredada o herida porque de su actuación depende que está sobreviva o muera. Participar en estos talleres nos ayudará a saber lo que hay que hacer y no cometer errores y perdidas de tiempo y esfuerzos».