El encuentro Ecomaris analiza el uso de los drones en el litoral

Ecomaris, proyecto de cooperación territorial liderado por el Instituto Universitario Ecoaqua de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y que se desarrolla con el apoyo del programa Interreg mac 2021-2027, se celebrará esta semana en la capital. Una cita en la que el Cabildo insular, a través de la Reserva de la Biosfera, actuará como anfitrión.

En el encuentro participarán los socios del proyecto, con representación de entidades de Canarias, Madeira, Cabo Verde, Santo Tomé y Príncipe y Azores.

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Cuatro días de duración

A lo largo de los cuatro días de duración del evento, se combinarán actividades de coordinación interna del consorcio con acciones de capacitación a través de tres talleres dirigidos a profesionales y entidades vinculadas a la observación, gestión y conservación del medio costero y marino. Durante el evento se celebrarán varios talleres, uno de ellos estará dedicado al potencial de los drones, sensores embarcados y productos geoespaciales para la captación, procesamiento y uso de datos en el medio costero y marino. Ecomaris, cuyo investigador principal es Ricardo Haroun, director del Instituto Universitario Ecoaqua de la ULPGC, está orientado a promover la economía azul y la sostenibilidad del medio costero y marino en islas, mediante el refuerzo de capacidades, aplicación de tecnologías y mejora de la información sobre el entorno.