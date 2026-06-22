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El encuentro Ecomaris analiza el uso de los drones en el litoral

La capital acoge proyectos de Canarias, Madeira, Cabo Verde, Santo Tomé y Azores

Un ensayo con drones para estudiar el litoral majorero.

Un ensayo con drones para estudiar el litoral majorero. / La Provincia

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M. R. P.

Ecomaris, proyecto de cooperación territorial liderado por el Instituto Universitario Ecoaqua de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y que se desarrolla con el apoyo del programa Interreg mac 2021-2027, se celebrará esta semana en la capital. Una cita en la que el Cabildo insular, a través de la Reserva de la Biosfera, actuará como anfitrión.

En el encuentro participarán los socios del proyecto, con representación de entidades de Canarias, Madeira, Cabo Verde, Santo Tomé y Príncipe y Azores.

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Cuatro días de duración

A lo largo de los cuatro días de duración del evento, se combinarán actividades de coordinación interna del consorcio con acciones de capacitación a través de tres talleres dirigidos a profesionales y entidades vinculadas a la observación, gestión y conservación del medio costero y marino. Durante el evento se celebrarán varios talleres, uno de ellos estará dedicado al potencial de los drones, sensores embarcados y productos geoespaciales para la captación, procesamiento y uso de datos en el medio costero y marino. Ecomaris, cuyo investigador principal es Ricardo Haroun, director del Instituto Universitario Ecoaqua de la ULPGC, está orientado a promover la economía azul y la sostenibilidad del medio costero y marino en islas, mediante el refuerzo de capacidades, aplicación de tecnologías y mejora de la información sobre el entorno.

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