Las manos más solidarias de Fuerteventura

Hace seis décadas, tres mujeres majoreras, Juana de Saá, su sobrina Carmita y Nena Jordán, tomaron una decisión de organizarse para ayudar a quienes más lo necesitaban en una isla que entonces tenía poco y compartía mucho. Ninguna de ellas podía imaginar que aquel gesto, nacido casi en silencio en el entorno de la Iglesia católica, acabaría convirtiéndose en uno de los movimientos solidarios más estables y respetados de Fuerteventura.

Tras la creación de la Delegación de Manos Unidas en la provincia de Las Palmas, es en el año 1966 cuando se implanta la cuestación de esta Ong en todas las parroquias de la isla majorera. En la década de los 80 se crea la Comarcal de Fuerteventura y comienza a organizarse los primeros grupos de voluntarios.

Así nació Manos Unidas en la isla, una organización que, con el paso del tiempo, fue creciendo hasta consolidarse como un colectivo social de primer orden, capaz de movilizar a generaciones de voluntarios, impulsar proyectos educativos y humanitarios y mantener viva una cultura de solidaridad profundamente que se ha arraigado con el tiempo en la sociedad majorera.

Lo que comenzó como una iniciativa de una tía, su sobrina y una amiga, sostenida por su voluntad y la fe, es hoy una referencia insular y un claro ejemplo en cooperación y ayuda ano solo al desarrollo social sino en beneficio de aquellas familias más desfavorecidas. A través de estas mujeres, se inició la actividad solidaria que realizaron en aquella época dedicada a la distribución de material en los hoteles y parroquias de la isla, así como participaron en la recaudación de dinero de las diferentes campañas de concienciación para cubrir los proyectos de ayuda al desarrollo.

En 1987, se hace cargo de la Ong María del Carmen Cerezo, conocida cariñosamente como Carmina, maestra y posteriormente directora del San José de Calasanz, que en la actualidad continúa la labor que se había iniciado anteriormente y además hace llegar a todos los centros educativos de la isla el material de campaña .

En el 2010 la responsabilidad insular recaeré en Domingo Cordero y junto con Carmina se da cabida al Voluntariado joven. En algo más de una década han pasado más de medio millar de jóvenes por la Ong, y en toda esta trayectoria se ha contribuido tanto a la financiación de proyectos internacionales como a la sensibilización de la población majorera mediante charlas en centros educativos tanto para alumnos de Primaria como de Secundaria y Formación del profesorado, mediante los Centros de Educación Primaria en ‘Educación para el Desarrollo’. Además, se han celebrado jornadas de convivencias con jornadas donde han participado misioneros y socios colaboradores de Manos Unidas, entre ellos a Eshan Ullah Khan nominado en varias ocasiones al Premio Nobel de la Paz por su lucha contra la esclavitud infantil), así como encuentros con autoridades y alumnos de todos los centros de secundaria en el Auditorio insular.

También se han organizado diferentes campañas bajo la denominación de ‘Cenas del hambre’, ‘Artistas con corazón’ con la celebración de subastas de cajas realizadas por los artistas del Parque Escultórico de Puerto del, conciertos musicales con la obra Marilia de Operación Triunfo, así como la primera ópera en Fuerteventura con la obra ‘Romeo y Julieta’ con la implicación del voluntario de la mencionada Ogn, el tenor majorero José Concepción, así como otras actuaciones solidarias. «Todo con el objetivo de sensibilizar y traer a nuestra isla las necesidades de los países empobrecidos y hacer acciones para financiar proyectos de los socios colaboradores que están sobre el terreno», apuntan fuentes de Manos Unidas.

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Efemérides

El pasado viernes se celebró una gala para conmemorar los 60 años de la fundación de Manos Unidas en la isla. Las actuaciones de los grupos Si es tarde nos Vamos, el ritmo de Mejor con Copas, el sabor de Son de Aquí y Allá, la fuerza de La banda del Miky y la caña del Grupo Kalibre, fue todo un éxito. Si a ello se le suma la recaudación de las entradas a los conciertos y la fila cero, el total ascendió a unos 6.000 euros que se destinarán a varios proyectos.