Las manos más solidarias de Fuerteventura
Hace 60 años se inició en la Isla una pequeña red de apoyo para quienes más lo necesitaban. Aquella iniciativa cristiana, sostenida por la voluntad y la fe, acabaría convirtiéndose en Manos Unidas, una organización que hoy se ha convertido en un referente insular en solidaridad, cooperación y compromiso social.
M.R.P.
Hace seis décadas, tres mujeres majoreras, Juana de Saá, su sobrina Carmita y Nena Jordán, tomaron una decisión de organizarse para ayudar a quienes más lo necesitaban en una isla que entonces tenía poco y compartía mucho. Ninguna de ellas podía imaginar que aquel gesto, nacido casi en silencio en el entorno de la Iglesia católica, acabaría convirtiéndose en uno de los movimientos solidarios más estables y respetados de Fuerteventura.
Tras la creación de la Delegación de Manos Unidas en la provincia de Las Palmas, es en el año 1966 cuando se implanta la cuestación de esta Ong en todas las parroquias de la isla majorera. En la década de los 80 se crea la Comarcal de Fuerteventura y comienza a organizarse los primeros grupos de voluntarios.
Así nació Manos Unidas en la isla, una organización que, con el paso del tiempo, fue creciendo hasta consolidarse como un colectivo social de primer orden, capaz de movilizar a generaciones de voluntarios, impulsar proyectos educativos y humanitarios y mantener viva una cultura de solidaridad profundamente que se ha arraigado con el tiempo en la sociedad majorera.
Lo que comenzó como una iniciativa de una tía, su sobrina y una amiga, sostenida por su voluntad y la fe, es hoy una referencia insular y un claro ejemplo en cooperación y ayuda ano solo al desarrollo social sino en beneficio de aquellas familias más desfavorecidas. A través de estas mujeres, se inició la actividad solidaria que realizaron en aquella época dedicada a la distribución de material en los hoteles y parroquias de la isla, así como participaron en la recaudación de dinero de las diferentes campañas de concienciación para cubrir los proyectos de ayuda al desarrollo.
En 1987, se hace cargo de la Ong María del Carmen Cerezo, conocida cariñosamente como Carmina, maestra y posteriormente directora del San José de Calasanz, que en la actualidad continúa la labor que se había iniciado anteriormente y además hace llegar a todos los centros educativos de la isla el material de campaña .
En el 2010 la responsabilidad insular recaeré en Domingo Cordero y junto con Carmina se da cabida al Voluntariado joven. En algo más de una década han pasado más de medio millar de jóvenes por la Ong, y en toda esta trayectoria se ha contribuido tanto a la financiación de proyectos internacionales como a la sensibilización de la población majorera mediante charlas en centros educativos tanto para alumnos de Primaria como de Secundaria y Formación del profesorado, mediante los Centros de Educación Primaria en ‘Educación para el Desarrollo’. Además, se han celebrado jornadas de convivencias con jornadas donde han participado misioneros y socios colaboradores de Manos Unidas, entre ellos a Eshan Ullah Khan nominado en varias ocasiones al Premio Nobel de la Paz por su lucha contra la esclavitud infantil), así como encuentros con autoridades y alumnos de todos los centros de secundaria en el Auditorio insular.
También se han organizado diferentes campañas bajo la denominación de ‘Cenas del hambre’, ‘Artistas con corazón’ con la celebración de subastas de cajas realizadas por los artistas del Parque Escultórico de Puerto del, conciertos musicales con la obra Marilia de Operación Triunfo, así como la primera ópera en Fuerteventura con la obra ‘Romeo y Julieta’ con la implicación del voluntario de la mencionada Ogn, el tenor majorero José Concepción, así como otras actuaciones solidarias. «Todo con el objetivo de sensibilizar y traer a nuestra isla las necesidades de los países empobrecidos y hacer acciones para financiar proyectos de los socios colaboradores que están sobre el terreno», apuntan fuentes de Manos Unidas.
Efemérides
El pasado viernes se celebró una gala para conmemorar los 60 años de la fundación de Manos Unidas en la isla. Las actuaciones de los grupos Si es tarde nos Vamos, el ritmo de Mejor con Copas, el sabor de Son de Aquí y Allá, la fuerza de La banda del Miky y la caña del Grupo Kalibre, fue todo un éxito. Si a ello se le suma la recaudación de las entradas a los conciertos y la fila cero, el total ascendió a unos 6.000 euros que se destinarán a varios proyectos.
- Casting 'post-García': la UD Las Palmas dialoga con Javi Calleja y tiene una bomba en el cajón
- Confirmado por la Ley de Propiedad Horizontal: los propietarios pueden aparcar un coche y una moto en la misma plaza de parking, pero la comunidad puede prohibirlo
- Un ciclista, en estado crítico, tras precipitarse por un barranco de Agüimes, en el sureste de Gran Canaria
- El rincón canario que enamora en Maspalomas: así es el restaurante al que todos quieren ir este verano que está entre olas y sabores
- De la Barrera toma el timón de la UD Las Palmas: 'fútbol gourmet' y la última bala de Helguera
- Las Palmas de Gran Canaria deberá pagar más de medio millón de euros a la Sgae por derechos de autor de eventos culturales
- La Ley de Propiedad Horizontal lo confirma: colgar la bandera de España en el balcón durante el mundiual puede acarrear multas para los propietarios de hasta 3.000 euros
- ¿Qué tiempo hará este verano en Canarias? La Aemet adelanta su previsión para los próximos tres meses