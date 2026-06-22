Sílvia Pérez Cruz llega a Fuerteventura con una noche única
La artista catalana actuará el 26 de junio en el Palacio de Formación y Congresos dentro del 20º aniversario del Festival Mar Abierto
Fuerteventura será la primera parada en Canarias de la nueva gira de Sílvia Pérez Cruz. La cantante actuará el 26 de junio, a las 20:00 horas, en el Palacio de Formación y Congresos, dentro de la 20ª edición del Festival Mar Abierto.
La cita permitirá escuchar en la Isla las nuevas canciones originales de una de las voces más personales de la música contemporánea. Un concierto planteado como un viaje íntimo, emocional y lleno de matices, en el que la artista combina sonidos familiares con nuevos horizontes creativos.
Fuerteventura abre el regreso de Sílvia Pérez Cruz a Canarias
El concierto de Fuerteventura será una de las dos actuaciones únicas que Sílvia Pérez Cruz ofrecerá en Canarias dentro del Festival Mar Abierto 2026. La segunda tendrá lugar al día siguiente, el 27 de junio, en el Auditorio Alfredo Kraus de Gran Canaria.
La artista regresa así a un público canario que ya conoce bien su capacidad para convertir cada directo en una experiencia cercana y conmovedora.
En esta ocasión, Fuerteventura tendrá la oportunidad de vivir ese encuentro en el Palacio de Formación y Congresos, con entradas a 30 euros.
Una gira nacida de nuevas canciones y nuevos sonidos
La gira 2026 presenta un nuevo universo artístico construido a partir de canciones originales. La propuesta se mueve entre lo colectivo y lo introspectivo, entre la madera y el metal, entre imágenes marinas y paisajes casi celestiales.
Sílvia Pérez Cruz llega con un espectáculo que comenzó a gestarse en 2023 y que culminará en febrero de 2026, marcado por la búsqueda de nuevas formas de emoción y expresión musical.
Sobre el escenario estará acompañada por Carlos Montfort, en violines, percusión, trompeta y coros; Marta Roma, en violonchelo, trompeta y coros; y Bori Albero, en contrabajo y coros. Sílvia asumirá la voz y la guitarra.
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