La Universidad de Verano de Fuerteventura se centra en el periodismo y la desinformación

Retos de la información, el rigor y la veracidad en un contexto de sobreabundancia de contenidos y desinformación. Estos son los principales retos de la cuarta edición de la Universidad del Verano de Fuerteventura que arrancó ayer en la capital majorera y que se extenderá hasta el próximo viernes con un programa de conferencias, diálogos, talleres y mesas redondas diseñado para fomentar el debate, la participación activa y el intercambio de ideas.

La iniciativa es promovida por el Cabildo de Fuerteventura, a través de la Consejería de Educación y Juventud, en colaboración con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), la Universidad de La Laguna (ULL), así como Fundación DISA, Fundación Mapfre Canarias y Radio Televisión Canaria.

La edición de este año contará con la participación de destacadas figuras del ámbito académico, periodístico y de la comunicación como José Antonio Marina, Lucía Méndez, Pedro Piqueras, Iván Redondo, Carlos Scolari, Ángel Rubio, Ángel Badillo, Eva Campos, Ana Salazar, David Pastor Vico, Marc Amorós y Nereida Carrillo, entre otros especialistas que analizarán cuestiones relacionadas con la democracia, los algoritmos, la inteligencia artificial, la verificación de datos, el pensamiento crítico y el papel del periodismo ante la desinformación. La consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura del Gobierno de Canarias, Migdalia Machín, explicó que «la Universidad de Verano siempre ha estado a la vanguardia de los temas contemporáneos que son vitales hoy en día, en un espacio de reflexión contando con auténticos generadores de conocimiento como son las universidades».

La presidenta del Cabildo majorero, Lola García, apuntó que este evento en época estival «nació con el objetivo claro de convertir nuestra isla en lugar de encuentro para debatir sobre nuestro presente y futuro, en esta ocasión con cinco intensas jornadas con profesionales para abordar el papel de la información en una sociedad cada vez más compleja».

Además, añadió que «la educación es una herramienta de transformación social. Apostar por la formación es apostar por una isla más innovadora y capaz de afrontar los retos del siglo XXI». El rector de la ULPGC, Lluís Serra, expresó «el placer de dar inicio a una nueva edición de un espacio que se consolida como lugar para el encuentro, la reflexión y el aprendizaje, abierto a toda la ciudadanía con ponencias sobre los valores que sustentan nuestra democracia, reforzando el modelo de formación basada en el pensamiento crítico y el intercambio de ideas».

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En el caso de la ULL, su vicerrectora de Cultura y Extensión Universitaria, Isabel León señaló la importancia «de colaborar desde las dos universidades canarias en este y otros muchos proyectos en los que llevamos tiempo cooperando. La extensión universitaria nos permite tender puentes para llevar el conocimiento mucho más allá de las aulas, llegando a todos los rincones de nuestro Archipiélago». Al acto acudió de apertura el alcalde capitalino, David de Vera.