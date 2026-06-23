La sindicato de la Guardia Civil alerta de escasos agentes en Gran Tarajal

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha alertado sobre la situación crítica del destacamento de Tráfico de Gran Tarajal, denunciando que la plantilla operativa actual se ha reducido a un sargento, un cabo y tres guardias civiles «uno de ellos en reserva, que ni siquiera puede hacer servicio operativo para cubrir un territorio que incluye municipios como Tuineje y Pájara, con una población conjunta que ronda los 30.000 habitantes y que se multiplica en temporada alta turística». A las quejas del citado colectivo se ha sumado el Partido Popular (PP) denunciando el abandono del citado acuartelamiento del instituto armado.

Según la citada Asociación «de la plantilla teórica del mencionado destacamento, cinco efectivos se encuentran de baja médica y uno permanece comisionado fuera de la unidad». Además, agregan que «el resultado es que, frente a un dispositivo diseñado para garantizar la seguridad ciudadana las 24 horas, Gran Tarajal opera en la práctica con apenas tres guardias disponibles para patrulla, además del mando y no se ha publicado ninguna vacante».

La AUGC recuerda que Fuerteventura cuenta con dos destacamentos de Tráfico, el de Gran Tarajal y el de Puerto del Rosario separados por varias decenas de kilómetros de carretera, «lo que hace inviable cualquier apoyo inmediato entre unidades ante un incidente grave», al tiempo que reconoce que Gran Tarajal, capital del municipio de Tuineje, es la tercera población más poblada de la isla, con cerca de 8.000 habitantes censados, además de ser junto a Morro Jable uno de los punto de referencia para el sur majorero durante todo el año.

AUGC traslada su preocupación ante lo que interpreta como un patrón de desmantelamiento progresivo del Destacamento de Tráfico de Gran Tarajal «reducción de efectivos sin reposición de bajas, ausencia de refuerzos estructurales y mantenimiento de una organización por núcleos operativos que normaliza la dependencia permanente de patrullas externas».

La mencionada Asociación, asegura que a esta situación se suma el recurso sistemático a comisiones de servicio para cubrir el déficit de agentes «trasladando agentes desde Gran Canaria a Fuerteventura para prestar servicio nocturno en fin de semana y regresar después de apenas dos noches».

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