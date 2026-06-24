El Ayuntamiento de Pájara critica el cierre a los coches a la playa del Salmo

El Ayuntamiento de Pájara ha lamentado el cierre del acceso de vehículos a la playa del Salmo, en donde los vecinos y las vecinas que se trasladaban a esta localización se han encontrado con el cierre, por parte de la Dirección General de Costas del Estado.

Fuentes del Consistorio señalan que la medida fue tomada sin ningún tipo de consenso con el Ayuntamiento «para que, entre ambas instituciones, se pudiera buscar soluciones sin que se impidiera el acceso de los automóviles».

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Desde la institución local se asegura que «se apuesta por la preservación de espacios naturales y, prueba de ello, son las cuatro banderas azules». Además, añaden que « entienden que es importante y vital hacer compatible el disfrute de los espacios naturales de la ciudadanía con el acceso a los mismos de forma consciente y segura».