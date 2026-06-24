Los periodistas reclaman confiar en la información en la Universidad de Verano de Fuerteventura

El veterano periodista Pedro Piqueras, quien ha sido testigo directo de la evolución de los medios de comunicación durante las últimas cinco décadas, alertó ayer durante su conferencia en la tercera jornada de la Universidad de Verano de Fuerteventura (UVF) que la verdad se encuentra en riesgo ante el importante incremento de los bulos y las Fake News.

La irrupción de la inteligencia artificial, la proliferación de contenidos manipulados y la creciente influencia de los algoritmos en la circulación de la información están redefiniendo la relación de la ciudadanía con los medios de comunicación. Sobre este escenario giró una nueva jornada de la UVF, que volvió a reunir a periodistas y especialistas en comunicación para analizar los desafíos que afronta el periodismo en un contexto marcado por la desinformación y la pérdida de confianza en los canales tradicionales de información.

En la jornada matutina, las distintas intervenciones fueron dibujando una misma preocupación: cómo preservar la credibilidad informativa en un ecosistema donde cada vez resulta más difícil distinguir entre información contrastada, contenido generado artificialmente y narrativas diseñadas para manipular la conversación pública.

En su intervención, Piqueras reflexionó sobre los profundos cambios que están experimentando la información y el consumo de noticias en un entorno donde la inmediatez, las redes sociales y las nuevas tecnologías han alterado la forma en que los ciudadanos acceden a la actualidad. «Hay que preservar los principios básicos del oficio: el rigor, la contrastación de fuentes y la credibilidad, en un momento en el que la confianza se ha convertido en uno de los principales desafíos para los medios de comunicación», defendió el periodista.

La periodista Mónica Prado, responsable del Área Digital de Antena 3 Noticias, abrió su intervención con una reflexión sobre la confianza como principal patrimonio de cualquier medio de comunicación. Defendió la importancia de reforzar los mecanismos de verificación y los criterios profesionales en un momento en el que la velocidad de difusión de los contenidos y las nuevas herramientas tecnológicas plantean desafíos inéditos para las redacciones.

La desinformación fue también el eje central de la ponencia de Álvaro Caballero, periodista especializado en clima y medio ambiente de RTVE. A través de ejemplos concretos, como la DANA que en 2024 asoló Valencia, analizó cómo la gestión mediática no sólo define un discurso sino modela el ideario de la población.

La mirada académica llegó de la mano de Lara Carrascosa, profesora de la ULL, quien trasladó el debate al terreno de las plataformas digitales y los sistemas algorítmicos.

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La jornada concluyó con la mesa redonda titulada ‘Liderazgo femenino en los medios de comunicación’, que reunió a Lourdes Santana, directora regional del Grupo Prisa y de SER Canarias; Francisca González, directora territorial de RTVE en Canarias; Isabel Morillo, directora de El Correo de Andalucía; y Pilar Gómez, directora de Artículo 14.