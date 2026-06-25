El expolítico majorero Domingo González Arroyo, detenido por delito fiscal
El exalcalde de La Oliva comparece este jueves ante los juzgados tras su detención en ejecución de una sentencia
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El veterano político majorero Domingo González Arroyo, alcalde de La Oliva durante 24 años, ha sido detenido en ejecución de una condena por un delito fiscal.
Fuentes judiciales aseguran que González Arroyo comparece en los juzgados este jueves en relación a este asunto.
Habrá ampliación.
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