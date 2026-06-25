Un falso menor llamado “Álex” acosó a una niña de Fuerteventura y a otras 20 víctimas

Una niña de 11 años de Puerto del Rosario, en Fuerteventura, fue quien abrió la puerta a una investigación que ha acabado con la detención de un hombre de 26 años en Alcanar, Tarragona, acusado de acosar sexualmente a 21 menores de entre 9 y 17 años.

El detenido se hacía pasar por un chico de 16 años llamado “Álex”. Con ese perfil falso, habría contactado con niñas a través de redes sociales y videojuegos para ganarse su confianza, pedirles material íntimo y después amenazarlas con difundir las imágenes si no accedían a sus exigencias.

La denuncia de una niña de Fuerteventura que destapó el caso

La investigación de la Policía Nacional comenzó después de que una menor de 11 años, residente en Puerto del Rosario, denunciara que estaba sufriendo acoso sexual en redes sociales.

La niña había iniciado una relación virtual con quien creía que era un adolescente de 16 años. El primer contacto se produjo a través del chat de un videojuego multijugador, un entorno habitual para menores y que el detenido habría utilizado para aproximarse a sus víctimas.

Con el paso del tiempo, “Álex” empezó a pedirle imágenes cada vez más explícitas. Cuando ya tenía material en su poder, comenzó la extorsión: la amenazaba con publicar las fotografías en redes sociales y enseñárselas a sus amigos y familiares.

Un perfil falso para manipular a menores

Según la investigación, detrás de ese supuesto adolescente se encontraba un hombre de 26 años que utilizaba imágenes de otros menores para dar credibilidad a su identidad falsa.

La Policía Nacional sostiene que el detenido intentó contactar con unas 200 niñas en diferentes redes sociales. De ellas, habría acosado a 21 menores de entre 9 y 17 años en distintos puntos de España.

Los agentes le atribuyen delitos de acoso sexual, exhibicionismo, extorsión sexual y abuso sexual infantil.

Casi 3.000 fotos y más de 200 vídeos intervenidos

Durante la intervención de sus dispositivos informáticos, los investigadores localizaron 2.958 fotografías y 213 vídeos de pornografía infantil.

La Policía Nacional ha logrado identificar a buena parte de las víctimas y ha activado medidas para protegerlas, facilitar los canales de denuncia y ofrecerles apoyo psicológico y legal.

El caso vuelve a poner el foco en los riesgos que pueden surgir en espacios digitales frecuentados por menores, especialmente cuando los agresores utilizan perfiles falsos para construir relaciones de confianza y obtener material íntimo mediante engaño.

Tras la detención, la prioridad de los investigadores es garantizar la seguridad de las menores afectadas y completar la identificación de todas las víctimas.

La denuncia presentada en Fuerteventura ha sido clave para frenar la actividad del sospechoso y para poner al descubierto un patrón de acoso que, según la Policía, se extendía a niñas de diferentes edades y lugares de España.