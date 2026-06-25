La Policía Nacional lleva la expedición del DNI y pasaportes a los municipios de Fuerteventura con una oficina móvil

La Policía Nacional ha incorporado en Fuerteventura una nueva Unidad Móvil de Documentación, conocida como VIDOC (Vehículo Integral de Documentación), con el objetivo de facilitar la expedición del Documento Nacional de Identidad (DNI) y del pasaporte en aquellos municipios que no cuentan con oficinas permanentes para realizar estos trámites.

La llegada de este recurso supone un avance en la prestación de servicios públicos en la isla, especialmente para los vecinos que hasta ahora debían desplazarse varios kilómetros para renovar o solicitar sus documentos oficiales.

La nueva unidad permitirá realizar todo el proceso de expedición en una única visita, reduciendo tiempos de espera y simplificando los trámites administrativos. El Delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana Padrón, junto con el alcalde del Ayuntamiento de Pájara, Alejandro Jesús Jorge Moreno, la Directora Insular de la Administración General del Estado en Fuerteventura, María Jesús de la Cruz Montserrat, y el Comisario Principal, Jefe Provincial de Las Palmas, Francisco Javier Berzal Tejero han presidido el acto de presentación este jueves de la nueva unidad móvil de documentación VIDOC.

Presentación, este jueves en Pájara, del Vehículo Integral de Documentación VIDOC de la Policía Nacional para hacer el DNI y el pasaporte en Fuerteventura / Policía Nacional

El DNI y el pasaporte podrán obtenerse en el acto

Una de las principales novedades del VIDOC es que dispone de la misma tecnología y equipamiento que una oficina fija de documentación. El vehículo incorpora puestos completos de expedición, sistemas de captura biométrica, equipos de impresión y un Punto de Actualización de Documentación.

Gracias a estos recursos, los ciudadanos podrán obtener tanto el DNI como el pasaporte en el momento, sin necesidad de regresar otro día para recoger la documentación.

Hasta ahora, en los municipios que carecían de dependencias específicas para este servicio, el procedimiento exigía varios pasos. Los usuarios debían acudir inicialmente para aportar los datos necesarios y, posteriormente, realizar un segundo desplazamiento para retirar el documento una vez confeccionado.

La iniciativa se complementa con el lanzamiento del DNI Express, los Puntos de Actualización de Documentos (PADS) y la aplicación móvil MIDNI, que facilitan aún más la gestión documental

Con el nuevo sistema, todo el proceso queda centralizado en una sola gestión presencial.

Mejora de la atención en Fuerteventura y Lanzarote

La Policía Nacional ha informado de que el VIDOC prestará servicio en distintos municipios de Fuerteventura y también operará en Lanzarote mediante un sistema rotatorio.

Esta fórmula permitirá ampliar la cobertura territorial y acercar la expedición de documentos oficiales a zonas alejadas de los principales núcleos administrativos, favoreciendo una atención más accesible para residentes de diferentes puntos de ambas islas.

La iniciativa busca además incrementar la capacidad de atención al público y mejorar la eficiencia de los procedimientos relacionados con la documentación personal.

Vehículo Integral de Documentación VIDOC de la Policía Nacional para hacer el DNI y el pasaporte, este jueves en Pájara, en Fuerteventura / Policía Nacional

Un paso más en la modernización de los servicios policiales

La puesta en marcha del Vehículo Integral de Documentación forma parte de la estrategia de transformación tecnológica impulsada por la Dirección General de la Policía para modernizar la gestión documental y adaptar los servicios públicos a las nuevas necesidades de la ciudadanía.

Este proyecto se complementa con otras herramientas implantadas en los últimos años, como el sistema DNI Express, los Puntos de Actualización de Documentación (PAD) y la aplicación móvil miDNI, orientadas a facilitar la relación de los ciudadanos con la administración y agilizar diferentes trámites vinculados a la identificación personal.

La incorporación del VIDOC tiene una especial relevancia en territorios insulares como Fuerteventura, donde las distancias y la dispersión geográfica pueden dificultar el acceso a determinados servicios administrativos.

Con esta nueva unidad móvil, la Policía Nacional pretende acercar la expedición del DNI y del pasaporte a más ciudadanos, reducir desplazamientos innecesarios y ofrecer una atención más rápida y eficiente. La medida se enmarca dentro de las iniciativas destinadas a mejorar la accesibilidad a los servicios públicos y reforzar la atención en municipios que hasta ahora no disponían de una infraestructura fija para la emisión de documentos oficiales.