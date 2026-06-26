El Foro Hipatia reivindica en Fuerteventura el lado más humano del liderazgo femenino

El Hotel El Mirador acogió una nueva edición del Foro Hipatia, una iniciativa impulsada por Canaragua para visibilizar el talento femenino y generar espacios de reflexión sobre el liderazgo desde una perspectiva cercana y humana.

Con el aforo completo, el encuentro reunió a representantes del Cabildo de Fuerteventura, técnicos de distintos ayuntamientos de la isla, empresarios y profesionales de diversos sectores. La conversación abordó el liderazgo no solo desde los cargos o las responsabilidades, sino también desde las dudas, los aprendizajes y las personas que hay detrás de quienes toman decisiones.

Moderado por Nélida Cedrés, el coloquio contó con la participación de Lola García, presidenta del Cabildo de Fuerteventura; Guacimara Cabrera, CEO de Grupo Oasis Wildlife Fuerteventura; Natividad Marcial, gerente de Canaragua Fuerteventura; y Vinolia Padilla, directora BEI Lanzarote-Fuerteventura de BBVA.

Durante el encuentro, las cuatro participantes coincidieron en que liderar también implica convivir con la incertidumbre, el vértigo y la responsabilidad de tomar decisiones que afectan a muchas personas.

La presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García, compartió cómo fue su llegada a la política y explicó que uno de los pilares de su forma de liderar es rodearse de un equipo comprometido con un mismo objetivo. Destacó la importancia de escuchar, compartir las decisiones y confiar en las personas que la acompañan, aunque reconoció que la responsabilidad última recae siempre sobre quien ocupa la presidencia y representa el proyecto ante la ciudadanía.

Por su parte, Vinolia Padilla, directora BEI Lanzarote-Fuerteventura de BBVA, ofreció uno de los testimonios más personales de la jornada al hablar de las renuncias que conlleva el desarrollo profesional. Recordó los años en los que tuvo que vivir fuera de Fuerteventura, alejándose durante un tiempo de su familia y de sus hijos. Sin embargo, aseguró que nunca lo vivió como una renuncia, sino como un compromiso consigo misma, con su crecimiento profesional y con el deseo de seguir aprendiendo. Una decisión cuyos frutos, afirmó, hoy comparte también con su familia.

Desde el ámbito empresarial, Guacimara Cabrera, CEO de Grupo Oasis Wildlife Fuerteventura, explicó cómo crecer en el seno de una empresa familiar marcó su manera de entender el liderazgo. Destacó la influencia de sus padres, rodeada desde pequeña de proyectos, ideas y conversaciones sobre el futuro de la organización, hasta el punto de que la frontera entre la vida familiar y la profesional prácticamente no existía. Ese espíritu emprendedor, aseguró, continúa impulsándola a buscar nuevas oportunidades para diversificar la economía de la isla y seguir generando valor desde Fuerteventura.

Por último, Natividad Marcial, gerente de Canaragua Fuerteventura, puso el foco en la importancia de los referentes y de la transmisión del conocimiento entre generaciones de profesionales. Recordó el papel que desempeñaron quienes la precedieron en su responsabilidad, a quienes considera auténticos mentores, y defendió un liderazgo basado en la colaboración, el aprendizaje compartido y la generosidad para ayudar a crecer a otras personas.

A lo largo del coloquio también hubo espacio para hablar del síndrome del impostor, del miedo a asumir nuevas responsabilidades, de la importancia de contar con buenos equipos y de cómo el liderazgo no consiste en tener siempre todas las respuestas, sino en tomar decisiones incluso cuando no existen certezas.

Fuerteventura estuvo presente como hilo conductor de toda la conversación. Las ponentes coincidieron en señalar el enorme potencial de la isla, sus oportunidades de crecimiento y la necesidad de seguir apostando por el talento, la innovación y la diversificación económica para construir su futuro.

Con esta nueva edición, el Foro Hipatia reafirma su vocación de convertirse en un espacio de encuentro para compartir experiencias, generar referentes y visibilizar a mujeres que, desde ámbitos muy diferentes, contribuyen cada día al desarrollo de Canarias.

Noticias relacionadas

Porque, como quedó patente durante la jornada, el liderazgo también se construye desde la escucha, la colaboración y el compromiso. Y, sobre todo, desde las historias que rara vez aparecen en un currículum, pero que son las que realmente definen a las personas que lideran.