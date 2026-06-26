El Fuerteventura en Música celebra 20 ediciones en El Cotillo con un homenaje a Dania Dévora

El Fuerteventura en Música cumple veinte ediciones con una cita especialmente simbólica: el festival rendirá homenaje a Dania Dévora, su creadora, fallecida el pasado 25 de marzo y figura clave en la identidad de uno de los eventos culturales más reconocibles de Canarias.

La nueva edición del FEM 2026 se celebrará los días 3 y 4 de julio en la Playa de La Concha, en El Cotillo, con un cartel que combina artistas internacionales, nacionales y talento local. Entre los nombres confirmados figuran Femi Kuti & The Positive Force, Antonio Carmona, Pongo, Eskorzo, La Sra. Tomasa, Queralt Lahoz, Kumbia Boruka y Chanela Clicka, junto a las propuestas majoreras Marta Umpiérrez, Arife y Woodhands.

Un aniversario marcado por el legado de Dania Dévora

La vigésima edición del FEM no será una más. El festival llega a este aniversario con la voluntad de reivindicar la huella de Dania Dévora, impulsora de una cita que nació en 2004 y que ha crecido hasta convertirse en uno de los encuentros musicales más singulares del Archipiélago.

La presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García, destacó durante la presentación que Dévora siempre tuvo clara la filosofía del festival: multiculturalidad, conciencia ambiental, sostenibilidad, mestizaje y respeto al territorio.

Dévora había vuelto a asumir la dirección artística de esta edición conmemorativa. Tras su fallecimiento, su hijo, Sergio Miró, tomó el relevo junto al equipo del festival para mantener vivo el proyecto que ella había imaginado.

Durante el acto se reprodujeron palabras de la propia Dania Dévora, en las que defendía que celebrar veinte años de Fuerteventura en Música no era solo mirar atrás, sino reafirmar una identidad propia en un momento en el que muchos festivales tienden a parecerse entre sí.

Cartel del Fuerteventura en Música 2026 / La Provincia

El Cotillo vuelve a convertirse en epicentro musical de Canarias

El FEM volverá a llenar de música la costa de El Cotillo, en el municipio de La Oliva, un enclave que forma parte esencial de la personalidad del festival. La Playa de La Concha será de nuevo el escenario principal de una propuesta que une música, paisaje y conciencia ambiental.

El alcalde de La Oliva, Isaí Blanco, subrayó que el festival convierte a El Cotillo en uno de los referentes culturales de Fuerteventura, con una programación capaz de atraer tanto a residentes como a visitantes.

El consejero insular de Cultura, Rayco León, recordó que el FEM nació de la mano de Dania Dévora y creció defendiendo la cultura como motor de cambio social, así como la protección del territorio. Según señaló, esa combinación es la que ha dado al festival un espíritu propio.

Femi Kuti, Antonio Carmona y Pongo encabezan un cartel mestizo

El cartel de 2026 mantiene la esencia multicultural que ha acompañado al FEM desde sus inicios. Uno de los grandes nombres será Femi Kuti & The Positive Force, referente internacional del afrobeat y artista con seis nominaciones a los premios Grammy.

También actuará Antonio Carmona, figura esencial de la música española tras su etapa en Ketama y su trayectoria en solitario. Su presencia llega, además, en un momento especial: el artista celebra veinte años desde el inicio de su carrera individual con una gira conmemorativa.

La cantante angoleña Pongo, afincada en Lisboa, llevará a Fuerteventura su propuesta de afro-fusion, marcada por la energía escénica y una carrera internacional consolidada en grandes festivales.

A ellos se suman Eskorzo, que celebra tres décadas de conciertos; Kumbia Boruka, con su mezcla de cumbia, reggae, rock e influencias latinas; La Sra. Tomasa, que combina sonidos de raíz, electrónica, funk, reggae y hip hop; y Queralt Lahoz, una de las voces más personales de la escena actual.

El talento local también tendrá protagonismo en La Concha

La programación reserva un espacio destacado para artistas vinculados a Fuerteventura y Canarias. La cantautora majorera Marta Umpiérrez será una de las representantes locales en el escenario del FEM. Su tema Cuarentena llegó a superar el millón de visualizaciones en Facebook, consolidando su conexión con el público.

También estará Arife, un proyecto musical creado en Canarias que explora la cultura amazigh y las raíces de los pueblos originarios del Archipiélago y el continente africano a través de instrumentos como el timple, las chácaras, las lapas y el bucio.

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La propuesta local se completa con Woodhands, figura ligada a la escena underground canaria y fundador de la plataforma Pub Peluka’s, con trayectoria en clubes, festivales y cabinas dentro y fuera de las Islas.