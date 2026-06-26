García destaca el impulso a las inversiones del gobierno de Fuerteventura

Agua, vivienda, servicios sociosanitarios, transporte público, residuos, defensa del territorio y protección de la identidad majorera, entre otros, han sido los principales asuntos que la presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García, considera que el grupo de gobierno, formado por Coalición Canaria (CC) y PSOE, han cumplido durante este mandato, destacando el elevado grado de ejecución de los compromisos adquiridos y el impulso de inversiones estratégicas en áreas clave para la isla, aunque reconoció que «queda mucho por hacer».

«Este trabajo, coordinado con el resto de administraciones, se traduce en inversiones claras en proyectos, obras y servicios dirigidos a resolver los principales problemas de nuestra Isla», expresó la presidenta insular.

García, reconoce que queda mucho por hacer. «Una isla que ha crecido tanto como Fuerteventura se enfrenta a nuevos retos, pero hoy nuestra isla tiene más agua, tiene vivienda en marcha, inversión sociosanitaria, mejor gestión de residuos e inversiones reales en proyectos que nos demanda la ciudadanía».

Agua. García destacó la inversión histórica de más de 60 millones de euros para mejorar el abastecimiento de agua. «Este esfuerzo económico ha permitido a Fuerteventura salir de la situación de emergencia hídrica al incrementarse, considerablemente, la producción y almacenamiento». Además, reconoció que «aún queda mucho por hacer, pero podemos decir que la isla tiene un sistema hídrico más robusto, eficiente y mejor preparado para afrontar próximos retos como la implantación de una desaladora para la zona del sur, que ya cuenta con ubicación».

Vivienda. La presidenta destacado la inversión de más de 50 millones que permite la construcción de 176 nuevas viviendas y rehabilitar 581 viviendas con proyectos ya arrancados o por iniciarse. «Un esfuerzo que ha sido posible gracias a la coordinación del resto de administraciones implicadas: ayuntamientos, Gobierno de Canarias y Estado».

Plazas sociosanitarias. Aquí destacó la construcción de la Residencia y Centro de Atención Diurna de Gran Tarajal, la próxima apertura de la Residencia de Salud Mental de carácter insular y se está trabajando para tener recursos sociosanitarios en todos los municipios estando previsto incrementar en 2026 las plazas hasta las 442, entre los diferentes recursos dependientes del Cabildo. También se ha trabajado para abrir la Piscina Terapéutica, un recurso muy solicitado por los colectivos.

Carreteras. Un total de 16 millones de euros se han invertido a mejorar más de 120 kilómetros de la red insular de carreteras. Se le suman los trabajos en caminos y vías de tierra de la mano de los ayuntamientos. Además, «se han impulsado proyectos fundamentales como la travesía de Lajares, ya en licitación, y la colaboración institucional ha permitido desbloquear infraestructuras viarias históricas, como el tramo Aeropuerto-Cruce de Pozo Negro del eje Norte-Sur, ya en licitación».

Transporte público. La presidenta señaló que el transporte público insular se ha visto renovado en el 50% de su flota. Además, reconoció que para mejorar la movilidad, se han incrementado las frecuencias, implementando nuevas líneas, así como paradas en lugares demandados históricamente por la población. «El Cabildo mantiene, además, la gratuidad de las guaguas, y promueve la primera concesión del servicio de transporte regular de viajeros», señaló.

Residuos. Fuerteventura es la isla canaria que más ha crecido en reciclaje, pasando de estar a la cola a situarse a la cabeza de algunas fracciones como el vidrio. «Esto ha sido posible gracias a las inversiones impulsadas por el Cabildo, que superan los 40 millones de euros para mejorar la gestión de los residuos a nivel insular, así como la cada vez mayor concienciación de la ciudadanía», apuntó García.

Territorio. El gobierno insular considera que ha apostado por la defensa del territorio, con la oposición firme a las tierras raras o la ubicación actual de la Central de El Charco, la elaboración del primer Plan Territorial Especial (Plan-TE) o la redacción de los diferentes documentos de ordenación, entre otras acciones.

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