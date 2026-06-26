La imprudencia de cuatro turistas sobre un coche en marcha sorprende en una playa de Fuerteventura

Una escena de alto riesgo protagonizada por cuatro jóvenes turistas llamó la atención ayer jueves, 25 de junio, en las inmediaciones de la playa de Los Molinos, en el municipio de Puerto del Rosario, capital de Fuerteventura.

Los ocupantes viajaban sobre el exterior de un vehículo en movimiento, sin ningún tipo de protección y con cuatro tablas de surf transportadas sobre el techo del coche. En el interior, había tres pasajeros, incluido el conductor.

La maniobra fue observada por varias personas que se encontraban en el aparcamiento próximo al arenal. La imagen no solo resultó llamativa por lo inusual de la situación, sino también por el evidente peligro que suponía para los propios jóvenes y para el resto de usuarios de la vía.

Una maniobra con evidente riesgo para la seguridad

Uno de los chicos iba situado sobre el capó del vehículo, mientras otro permanecía apoyado lateralmente sobre el techo, junto a las tablas de surf sujetas en la baca. Los otros dos se desplazaban agarrados a ambos lados de la parte trasera del coche mientras este continuaba circulando.

Ninguno de ellos llevaba sistemas de protección o sujeción que minimizaran el riesgo de caída. Un frenazo, una maniobra inesperada o la pérdida de equilibrio podrían haber provocado consecuencias graves.

Acciones como viajar sobre el exterior de un vehículo en marcha incrementan de forma considerable el riesgo de sufrir accidentes y pueden dar lugar a sanciones por incumplir la normativa de tráfico.

Los Molinos, un enclave muy visitado por surfistas

La escena tuvo lugar en el acceso a Los Molinos, uno de los espacios naturales más conocidos de la costa oeste de Fuerteventura.

Esta cala, perteneciente al municipio de Puerto del Rosario, se caracteriza por estar rodeada de altos acantilados basálticos, que superan los 20 metros de altura y conforman un paisaje muy apreciado por quienes visitan la isla.

La playa presenta una primera franja de callaos de gran tamaño y, cuando baja la marea, deja al descubierto una amplia zona de arena fina que atrae a numerosos visitantes.

Precaución tanto en la carretera como en el mar

Además de recordar la importancia de mantener conductas responsables durante los desplazamientos, conviene tener en cuenta que Los Molinos es una playa donde el estado del mar suele ser especialmente intenso.

El fuerte oleaje convierte este enclave en un lugar frecuentado por aficionados al surf y la pesca, aunque las condiciones del mar hacen recomendable extremar las precauciones durante el baño.