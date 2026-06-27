La hubara levanta el vuelo

La hubara, símbolo natural de Fuerteventura y animal ligado históricamente a la vida de los majoreros, da nombre al nuevo proyecto de la familia Franquis: una bodega que nace con doble propósito. Por un lado, sumar el enoturismo a la oferta del destino turístico insular, aportando una oportunidad para descubrir la Isla desde la tierra, el sabor y la tradición. Por otro, preservar el legado agrícola familiar y la memoria de la casa de los abuelos maternos, manteniendo intacta su arquitectura popular. No obstante, este inmueble durante años se convirtió en tienda, almacén, salón de bailes y lugar que acogía al único teléfono del pueblo de Toto.

Allí, en aquella vivienda construida hace más de un centenar de años por Silvestre de León Reyes y Francisca García Urquia,entre paredes de piedra y techos de madera, nace La Hubara. El proyecto se enclava en Toto, municipio de Pájara, donde la citada familia recupera su vínculo ancestral con el pueblo, las gavias y las viñas.

Tres generaciones de los Franquis: Isabel (c), Guillermo(i) y África(d). / La Provincia

Al acto de inauguración asistió una amplia representación de la vida social de Fuerteventura y de Canarias. Desde el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, la presidenta del Cabildo insular, Lola García, el acalde de Pájara, Alejandro Jorge, o el director general del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria, Luis Arráez, entre otros, pudieron comprobar no sólo la belleza de las instalaciones sino degustar el vino elaborado a través de una producción ecológica y sostenible.

Guillermo Franquis, propietario del negocio, estuvo acompañado de su madre, Isabel de León, que a sus 94 años no pudo reprimir la emoción de observar la casa de su infancia restaurada y llena de vida, su mujer Nadine y su hija África, que será la persona encargada de estar al frente de la bodega junto a su pareja Gabri.

Las autoridades y la propiedad brindando durante el acto oficial. / La Provincia

Franquis señaló durante su intervención que el negocio «nace con vocación de permanencia, pero también con vocación de servicio a nuestra tierra». Además, añadió que «queremos contribuir al desarrollo del sector primario, generar actividad economica y ofrecer una experiencia enoturística capaz de mostrar a quienes nos visitan la riqueza de nuestro paisaje, nuestra cultura y nuestras tradiciones». Las autoridades presentes se deshacieron en elogios a la iniciativa empresarial. n