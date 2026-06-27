Así son las habitaciones del hotel de Rafa Nadal y Meliá en Fuerteventura: terrazas al Atlántico y suites con bañera

Dormir en el nuevo hotel de Rafa Nadal y Meliá en Fuerteventura suena a vacaciones de ensueño: terrazas abiertas al Atlántico, vistas a la playa de Sotavento, piscina infinita, café de especialidad, deportes acuáticos y hasta suites con bañera exenta mirando al mar.

La marca ZEL, impulsada por el extenista y Meliá Hotels International, aterriza en Canarias con un establecimiento frente a una de las postales más codiciadas del sur majorero.

Fachada del nuevo hotel de Rafa Nadal en Fuerteventura. / Meliá Hotels

El hotel, bautizado como Zel Fuerteventura, se encuentra en Playa Barca, en el municipio de Pájara, a solo 0,2 kilómetros de la playa. Es la primera apertura de la marca en Canarias y se suma a los establecimientos que ZEL ya había desplegado en otros destinos turísticos. La propuesta mezcla descanso, diseño mediterráneo y vida activa en un enclave especialmente asociado al viento, el mar y los deportes acuáticos.

Zel Fuerteventura: el hotel de Rafa Nadal en Sotavento

Zel Fuerteventura abrió sus puertas en mayo en la playa de Sotavento, una de las zonas más reconocibles de Fuerteventura por sus lagunas, sus tonos turquesa y su paisaje casi intacto. El complejo cuenta con 142 habitaciones y suites, acceso directo a la playa, piscina infinita y una oferta pensada para quienes buscan algo más que tumbarse al sol.

La web del hotel lo presenta como el primer “Wellness Hub” de Fuerteventura: un espacio donde se combinan gastronomía local, café de especialidad, fitness, deportes acuáticos y habitaciones concebidas para el descanso.

El plan que vende el establecimiento es claro: una mañana de kitesurf con la escuela René Egli, una sesión de fitness, baño en la piscina infinita, almuerzo con vistas al mar y tarde de calma frente al Atlántico.

¿Cuánto cuesta dormir en el hotel de Rafa Nadal?

No hay una tarifa única: Meliá advierte de que el precio varía según las fechas, la categoría de habitación y las condiciones de la reserva. En comparadores turísticos, la habitación aparece estos días desde alrededor de 154 euros por noche, mientras que otras informaciones del sector sitúan las tarifas de entrada en torno a los 170 euros para dos personas.

A partir de ahí, el precio sube según el tipo de estancia. No cuesta lo mismo reservar una habitación con vistas al jardín que optar por una suite con vistas al océano, jardín propio o una de las estancias más amplias del hotel.

Terrazas, vistas al mar y 48 metros cuadrados de habitación

La categoría de entrada, Zel Room, ya arranca con 48 metros cuadrados, balcón y vistas al jardín. Es la opción más sencilla, pero mantiene la estética del hotel: inspiración mediterránea, tonos claros, madera, fibras naturales y una idea de descanso relajado, más cercana a una casa de vacaciones cuidada al detalle que a un resort convencional.

Zel Room de 48 metros cuadrados del Hotel de Rafa Nadal en Fuerteventura. / Meliá Hotels

Un escalón por encima aparece la Zel Vista Océano, también de 48 metros cuadrados, pero con vistas al mar desde la terraza. Es la habitación pensada para quienes quieren abrir la puerta y encontrarse con el Atlántico como parte del decorado. En la descripción oficial, Meliá destaca la luz y las vistas al océano.

Zel Vista Oceáno del Hotel de Rafael Nadal en Fuerteventura. / Meliá Hotels

Las suites: bañera exenta y el oceáno Atlántico de fondo

Las habitaciones más llamativas están en las categorías superiores. La Zel Junior Suite Vista Océano alcanza los 54 metros cuadrados y ofrece terraza con vistas al Atlántico. También existe una versión con jardín reservado, tumbona y vistas al mar, pensada para quienes buscan más privacidad y espacio exterior.

Zel Junior Suite con vista al oceáno. / Meliá Hotels

La Zel Suite Vista Océano sube hasta los 64 metros cuadrados y añade zona de estar, sofá cama doble, ducha y bañera exenta. El detalle más llamativo está en el balcón acristalado, abierto a las vistas de la playa de Sotavento. Es una de esas habitaciones pensadas para venderse casi sola en redes: cama, terraza, océano y una bañera colocada para convertir el descanso en escena.

Zel Suite con vista al oceáno del Hotel de Rafa Nadal. / Meliá Hotels

La Casa Zel, la más amplia del hotel

La joya de la ficha de habitaciones es Casa Zel, una estancia de 85 metros cuadrados con vistas al mar, dormitorio, vestidor, zona de estar y dos terrazas espaciosas. La descripción oficial insiste en la luz, la amplitud y la posibilidad de relajarse con un baño o una ducha mientras se contempla la playa de Sotavento.

Además del tamaño, la habitación incorpora detalles pensados para reforzar esa estética de escapada mediterránea: mesa con altavoz, tocadiscos y un diseño que busca que el huésped se sienta más en una casa frente al mar que en una habitación de hotel al uso. Es la opción más exclusiva para quienes quieran vivir la experiencia completa del nuevo proyecto turístico de Nadal y Meliá en Fuerteventura.

Casa Zel de 85 metros cuadrados. / Meliá Hotels

Café de especialidad, cocina canaria y deportes acuáticos

El alojamiento completa la experiencia con cuatro espacios de restauración. Entre ellos figuran Café de Finca, centrado en el café de especialidad; Parda, con cocina mediterránea y producto canario; Parda Beach, concebido como chiringuito frente a Sotavento; y Voltaje, un bar con cócteles, música y ambiente de tarde-noche.

La parte deportiva también pesa en el concepto. El hotel ofrece actividades de fitness, running, sesiones como HIIT, barré o POUND, y deportes acuáticos vinculados a la escuela René Egli by Meliá, con opciones como kitesurf, windsurf o wingfoil.

En una zona marcada por el viento y el mar, la alianza entre descanso y movimiento encaja con el sello que ZEL intenta proyectar: lujo relajado, vida activa y estética cuidada.

Zel en Canarias

Rafa Nadal y Meliá llevan a Fuerteventura una marca que nació con vocación internacional y que ya había pasado por Mallorca, la Costa Brava y Punta Cana. La llegada a Sotavento supone su entrada en Canarias y refuerza la apuesta de la cadena por el turismo premium en el sur de la isla.

El resultado es un hotel que juega con dos reclamos potentes: el nombre de Rafa Nadal y una ubicación privilegiada frente a una de las playas más espectaculares de Fuerteventura.