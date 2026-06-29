Juan Cabrera Peña, alcalde de Antigua: «Queremos un Ayuntamiento abierto a todos los vecinos»

¿Es cierto que uno de los motivos para que su grupo apoyara la moción de censura fue el incumplimiento de la alternancia de la alcaldía a los dos años. ¿Estaba realmente reflejado ese aspecto?

Estaba reflejado en el acuerdo del pacto y además se ratificó en una reunión posterior. Luego ellos lo cambiaron y lo anularon. Ya no queremos abordar este tema porque la forma de gobierno de ALXAN y Matías Peña ha quedado retratada con sus propias acciones, entre ellas, negarse a entregarme el bastón de mando. Algo que se hace por cortesía institucional y si me lo permite, por educación política. Tenga en cuenta que los grupos que nos unimos para censurar al anterior alcalde CC, PP, AMF y Contigo, hemos actuado de acuerdo con la ley, pues súmanos 2.300 votos frente a los 1.827 de los dos partidos que ahora están en la oposición. Los votos conseguidos por el actual grupo de gobierno nos permite tener la mayoría con nueve concejales frente a los ocho de la oposición. La política es así, pero el problema es que el anterior alcalde confundió todo, lo mezcló todo y ha provocado mucha confrontación vecinal.

¿Hubieron más motivos para censurar al alcalde Matías Peña?.

Desde luego. Dos de los partidos políticos que apoyamos la censura y que estábamos en el gobierno municipal veníamos advirtiendo al anterior alcalde de su política unipersonal y la marginación a que sometía a sus propios socios de gobierno. A esa política personalista de Matías Peña se unió el deterioro de los servicios públicos, la falta de seguridad, la limpieza o el mantenimiento de las infraestructuras, entre otras cosas, al margen de la carencia de planificación en la gestión del municipio. Si a todo ello le sumamos la falta de respeto y de lealtad institucional, pues no tuvimos más remedio que presentar la moción de censura porque, además era necesario revertir la situación municipal, porque así nos lo pedían los vecinos, empresarios y colectivos ante la situación que se había generado en el Ayuntamiento.

¿Qué aspectos destacaría en su nueva etapa como alcalde de Antigua?

Primero queremos un Ayuntamiento abierto, una Alcaldía accesible y unas concejalías que atienda al vecino y que escuche los problemas y las necesidades de las familias. El día de la moción de censura y de la toma de posesión de mi cargo como alcalde anuncié 23 puntos que queremos sacar adelante, que se han redactado y acordado entre todo el equipo de gobierno de forma consensuada para conseguir la transformación, modernización y el cambio que necesita el municipio de Antigua. Entre ellos, destaca la renovación integral de seis parques infantiles, que son una demanda real de la vecindad, en Antigua, Triquivijate, Agua de Bueyes, y otros tres en El Castillo.

Los vecinos y empresarios vienen denunciando la falta de seguridad en el municipio y, especialmente, en la zona turística de El Castillo y Nuevo Horizonte

Así lo vienen trasmitiendo desde hace tiempo los vecinos y empresarios. En esta primera semana me he trasladado a Tenerife para mantener un encuentro con el Gobierno de Canarias para solicitar la presencia de la Policía Canaria en nuestro municipio. Además, le puedo decir que el pasado viernes han comenzado las labores de coordinación entre la Policía Local de Antigua, Guardia Civil y Policía Autonómica para patrullar lo antes posible en el municipio. La seguridad es una de las prioridades del nuevo grupo de gobierno.

A pesar de que quedan once meses para las elecciones trabajaremos para mejorar el municipio

Una de las prioridades del nuevo gobierno municipal son dotar de paradas de guaguas al municipio

Así es. Hemos iniciado la obra para la parada de guagua en la zona industrial de Antigua que tanto han demandado los trabajadores del parque industrial como los empresarios. Además, vamos a instalar cinco nuevas paradas de transporte insular en el municipio. Algo que el anterior alcalde había retrasado por una simple firma con el consejero de Transportes del Cabildo. Los vecinos han tenido que soportar tierra, viento y frío por su capricho. Ahora podrán esperar la guagua con sombra, en una infraestructura bien acondicionada en Las Salinas, Agua de Bueyes, Valles de Ortega y Costa Antigua.

La limpieza sigue siendo una de las grandes quejas vecinales. ¿ Es una asignatura pendiente en el municipio?

En mi primer día de gobierno me informé para conocer el estado actual de esta adjudicación porque antes gestionaba el área de limpieza y venía con los deberes hechos. Sacamos un pliego de adjudicación de la limpieza municipal por un importe de 14 millones de euros. Se celebró la mesa de contratación y se adjudicó a una empresa, mientras que otra que participó en el concurso lo impugnó. Estamos a punto de finalizar el período de dos meses para que el Tribunal de Contratos de Canarias resuelva y pueda empezar a funcionar la empresa. Le aseguro que este grupo de gobierno va a mejorar notablemente en limpieza viaria, en los pueblos, poda, recogida de enseres y residuos. Además trabajaremos para que Antigua cuente y ponga en funcionamiento su propia máquina compactadora de cartón.

¿Sin embargo, el municipio sigue sin contar con un Punto Limpio?

Estamos en ello. Vamos a ceder al Cabildo Insular el suelo para crear el primer punto limpio en el municipio. Hemos anunciado ya la renovación de 300 luminarias y si el presupuesto lo permite vamos a comenzar un plan integral de asfaltado en el municipio. Y nos hemos puesto a trabajar con Aguas de Antigua para la renovación de arquetas y mejorar el saneamiento y tuberías. Le podemos asegurar a los vecinos que somos un grupo que ha venido a trabajar y lo vamos a demostrar.

Usted criticó la liberación de 15 concejales de los 17 que tiene la Corporación porque no eran necesarios y suponía un enorme coste a las arcas municipales.

Así es. No es de recibo que de los 17 concejales que tiene el Ayuntamiento, 15 estuvieron liberados, porque la mayoría son nueve. Estas liberaciones suponen en cuatro años un coste de un millón de euros a las arcas municipales y al bolsillo de nuestros vecinos. Con ese dinero hubiéramos diseñado un plan de asfalto en el municipio.

¿Se encontraron con alguna novedad tras acceder el primer día al Ayuntamiento ?

Muchas sorpresas. Una de ellas en Comisiones celebradas en que decían que estaba todo aprobado y no era cierto, entre otras muchas cuestiones. El grupo municipal saliente nos han dejado muchas piedras en el camino para ponernos obstáculos. Un ejemplo es que no tenemos redes sociales porque se llevaron las claves, el Facebook municipal esta secuestrado. No sólo se llevaron las contraseñas sino que incluso entraron en las redes del Ayuntamiento cuando ya no estaban. Además, hemos descubierto otras cuestiones, que no le voy a desvelar porque son graves y las estamos estudiando.