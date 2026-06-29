Una plataforma digital gestiona 121 kilómetros de red de saneamiento de Fuerteventura

El Ayuntamiento de Puerto del Rosario aplica un innovador sistema tecnológico que permite optimizar la gestión integral de la red municipal de saneamiento mediante la digitalización de los procesos de mantenimiento, inspección y seguimiento de las infraestructuras hidráulicas del municipio.

La herramienta supone un importante avance en la gestión del servicio, al facilitar la planificación de los trabajos sobre la red de alcantarillado, los pozos de registro, las estaciones de bombeo (EBAR) y el resto de infraestructuras asociadas. Además, ofrece información en tiempo real sobre las actuaciones realizadas, incorpora mapas dinámicos, permite el control de órdenes de trabajo, el registro de incidencias y la generación automática de informes e indicadores de actividad.

La plataforma incorpora además algoritmos capaces de analizar tanto la información histórica como las necesidades detectadas durante las inspecciones para identificar los puntos más sensibles de la red y recomendar la frecuencia óptima de mantenimiento. Entre sus funcionalidades también se incluyen inspecciones mediante pértiga, cámaras CCTV o revisiones visuales, la captura de fotografías y vídeos, la georreferenciación de nuevos elementos y la actualización permanente del sistema de información geográfica (GIS).

La plataforma GALIA gestionará una infraestructura de gran complejidad integrada por 121 kilómetros de red de saneamiento, 22 estaciones de bombeo y más de 9.000 pozos de registro distribuidos por todo el municipio, lo que permitirá disponer de un conocimiento preciso y permanentemente actualizado del estado de la red.

El alcalde portuense, David de Vera, destacó que «la incorporación de GALIA supone un paso decisivo en la modernización de los servicios municipales. Apostamos por la innovación y por herramientas que nos permitan gestionar con mayor eficacia unas infraestructuras esenciales para el municipio».

Por su parte, el concejal de Servicios Municipales, David de León, señaló que «esta plataforma nos permite conocer en todo momento el estado de la red, planificar las actuaciones con criterios técnicos y disponer de un registro completo de todas las intervenciones realizadas».

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La representante de Canaragua, Natividad Marcial explicó que «GALIA pone la tecnología al servicio de la gestión municipal. Toda la información que se genera en el trabajo diario queda integrada en una única plataforma».