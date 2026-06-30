El arreglo de la la avenida y una plaza en Morro Jable por 2.6 millones

El Ayuntamiento de Pájara inauguró la remodelación integral de la plaza Don Carlos y la Avenida del Centenario, en Morro Jable, culminando así una actuación destinada a recuperar y modernizar uno de los espacios más representativos y transitados de Morro Jable.

Este proyecto, que ha supuesto una inversión superior a los 2,6 millones de euros, ha permido renovar y acondicionar una amplia superficie urbana con el objetivo de mejorar la accesibilidad, la imagen y la funcionalidad de esta zona, reforzando además su atractivo como espacio de encuentro ciudadano y turístico.

El alcalde de Pájara, Alejandro Jorge, subrayó que vemos cómo se hace realidad «un proyecto muy esperado por la ciudadanía y que ha requerido mucho trabajo durante estos años.Era una obra necesaria que no podía quedarse paralizada».

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Por su parte, la presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García, puso al Ayuntamiento de Pájara como ejemplo con una inversión de 2,6 millones de euros, enfocada en la accesibilidad, el buen entorno y la calidad turística que ofrecen los espacios de la isla.