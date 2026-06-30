El arreglo de la la avenida y una plaza en Morro Jable por 2.6 millones
La actuación, con una inversión superior a 2,6 millones de euros, busca mejorar la accesibilidad y el atractivo de la zona.
El Ayuntamiento de Pájara inauguró la remodelación integral de la plaza Don Carlos y la Avenida del Centenario, en Morro Jable, culminando así una actuación destinada a recuperar y modernizar uno de los espacios más representativos y transitados de Morro Jable.
Este proyecto, que ha supuesto una inversión superior a los 2,6 millones de euros, ha permido renovar y acondicionar una amplia superficie urbana con el objetivo de mejorar la accesibilidad, la imagen y la funcionalidad de esta zona, reforzando además su atractivo como espacio de encuentro ciudadano y turístico.
El alcalde de Pájara, Alejandro Jorge, subrayó que vemos cómo se hace realidad «un proyecto muy esperado por la ciudadanía y que ha requerido mucho trabajo durante estos años.Era una obra necesaria que no podía quedarse paralizada».
Por su parte, la presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García, puso al Ayuntamiento de Pájara como ejemplo con una inversión de 2,6 millones de euros, enfocada en la accesibilidad, el buen entorno y la calidad turística que ofrecen los espacios de la isla.
Suscríbete para seguir leyendo
- Confirmado por la Ley de Propiedad Horizontal: los propietarios pueden aparcar un coche y una moto en la misma plaza de parking, pero la comunidad puede prohibirlo
- Controlado el conato de incendio en Tejeda
- Dos detenidos por la muerte de un joven en el centro comercial de Puerto Rico
- Macrooperación contra la pornografía infantil en Gran Canaria: 17 detenidos por delitos contra la libertad sexual de menores y tráfico de drogas
- El histórico narcotraficante 'El Guaca', condenado a cuatro años de cárcel por vender droga desde su vivienda del barrio de San José
- Carolina Darias: “Entiendo y respeto el derecho al descanso, pero eso no puede llevar a que en la ciudad no se haga nada”
- Un adiós que deja a Vecindario helado: la emblemática heladería de sabor artesano La Unión baja la persiana
- Quevedo explica el verdadero motivo por el que no hace giras en estadios