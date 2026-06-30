El Patronato de Turismo de Fuerteventura impulsa la declaración de fiesta turística del Windsurfing

El campeonato del mundo Fuerteventura Windsurf & Wingfoil World Cup, que se celebra cada en la playa de Sotavento, en el municipio de Pájara, y que logra reunir a miles de personas durante su celebración tanto en la actividad deportiva como de ocio, al margen de convertirse en un importante escaparate turístico del destino majorero, aspira a ser declarado fiesta de interés turístico. El Consejo Rector del Patronato insular de Turismo acordó en su última sesión iniciar los trámites para el reconocimiento en los ámbitos canario, estatal e internacional.

La citada prueba deportiva forma parte del circuito profesional mundial de windsurf. El campeonato cuenta con una larga trayectoria en la isla y posiciona a Fuerteventura como escenario de referencia internacional para la disciplina. Su formato actual incluye también el wingfoil, una modalidad en expansión a escala global.

En primera instancia el Cabildo de Fuerteventura solicitará la declaración regional al Gobierno de Canarias, posteriormente y una vez logrado la mención autonómica, el siguiente paso será la nominación nacional que corresponde al Ministerio de Turismo, y finalmente el internacional a la Secretaría Estado Turismo como mención honorífica si se acredita su repercusión mundial. Además, para lograr al escalafón de internacional debe transcurrir cinco años con la calificación de nacional.

La declaración de fiesta de interés turístico permitirá al citado evento optar a programas de promoción de las administraciones turísticas. Refuerza también su presencia en los calendarios oficiales de eventos. «Presentar la candidatura de forma simultánea en los tres niveles: canario, estatal e internacional, supone el máximo alcance posible para este tipo de declaración en España.

La presidenta insular, Lola García, pone en valor «uno de los eventos deportivos más atractivos de toda Canarias y de mayor proyección internacional, con un impacto mediático que llega a cientos de millones de personas en todo el mundo». Además, añade que «el campeonato sigue evolucionando tanto en su parte deportiva, como su programación de ocio que contribuyen a dinamizar la economía y negocios locales, con ingresos para Pymes y comercios de la zona».

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Por su parte, la consejera de Turismo, Marlene Figueroa, señaló que el campeonato de Windsfurfing «es mucho más que una competición deportiva. Es un activo consolidado de nuestra marca destino y un imán para el viajero que busca viento, mar y autenticidad. Conseguir esta declaración en los tres niveles es darle al campeonato el respaldo institucional que merece».