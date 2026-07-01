Caleta de Fuste, en Fuerteventura, reforzará su seguridad con la incorporación de la Policía Canaria a partir del 3 de julio

El municipio de Antigua pondrá en marcha un nuevo operativo de seguridad en Caleta de Fuste con la incorporación de efectivos de la Policía Canaria, que comenzarán a prestar servicio a partir del viernes 3 de julio. El dispositivo estará coordinado por la Policía Local de Antigua y contará también con la participación de la Guardia Civil, con el objetivo de reforzar la vigilancia en las zonas consideradas de mayor afluencia y reducir la incidencia de determinados hechos delictivos.

El anuncio fue realizado por el alcalde de Antigua, Juan Cabrera, quien destacó que la llegada de la Policía Canaria supone un paso importante para incrementar la presencia policial en una de las principales áreas turísticas del municipio.

Según explicó el regidor, el operativo estará coordinado por el subinspector jefe de la Policía Local de Antigua, Domingo Fránquiz, en colaboración con los distintos cuerpos de seguridad que participarán en el despliegue.

El Ayuntamiento solicitó la colaboración del Gobierno de Canarias

La puesta en marcha del dispositivo llega pocos días después de las reuniones mantenidas entre representantes del Ayuntamiento de Antigua y responsables del Gobierno de Canarias.

El pasado 25 de junio, el alcalde, acompañado por el concejal de Seguridad y Emergencias, David Alberto Guerra, se desplazó a Tenerife para mantener un encuentro con el director general de Seguridad del Gobierno de Canarias, con el objetivo de solicitar la colaboración de la Policía Canaria en el municipio.

Al día siguiente, responsables de la Policía Autonómica se desplazaron hasta el Ayuntamiento de Antigua para comenzar a organizar el dispositivo. En esa reunión participaron el comisario José Antonio Prieto y el subcomisario Francisco Cabrera, quienes abordaron junto al consistorio la planificación del operativo que comenzará esta semana.

La vigilancia se centrará en Caleta de Fuste

El Ayuntamiento ha informado de que el ámbito principal de actuación será Caleta de Fuste, especialmente las zonas donde se concentra una mayor actividad turística y comercial.

El objetivo del dispositivo es incrementar la vigilancia preventiva, mejorar la percepción de seguridad entre residentes y visitantes y actuar de forma coordinada frente a posibles conductas delictivas.

Caleta de Fuste constituye uno de los principales destinos turísticos de Fuerteventura, con una importante oferta hotelera, comercial y de ocio, lo que genera una elevada afluencia de personas durante gran parte del año.

Patrullas a pie y coordinación entre tres cuerpos policiales

Una de las principales novedades del operativo será la realización de patrullas diarias a pie por parte de la Policía Local de Antigua.

Según explicó el alcalde, este sistema pretende favorecer un contacto más directo con comerciantes, empresarios y vecinos, facilitando la detección de incidencias y reforzando la presencia policial en las calles.

A este despliegue se sumarán efectivos de la Policía Canaria, que aportará vehículos y una unidad canina, así como patrullas de la Guardia Civil.

El operativo se desarrollará mediante turnos rotativos de los tres cuerpos policiales y abarcará las franjas de tarde, noche y madrugada, consideradas de mayor actividad en la localidad.

El objetivo es mantener presencia policial todos los días

El Ayuntamiento de Antigua ha señalado que la intención es que exista presencia policial diaria en las principales calles de El Castillo, núcleo turístico integrado en Caleta de Fuste.

La finalidad es actuar de manera preventiva en los horarios y lugares donde se concentra un mayor número de incidencias, contribuyendo a reducir los actos delictivos y reforzar la tranquilidad tanto de la población residente como de quienes visitan el municipio.

Además, el concejal de Seguridad y Emergencias indicó que el grupo de gobierno trabaja para que este dispositivo pueda mantenerse durante todo el año y no se limite únicamente a la temporada estival o a periodos concretos.

El Ayuntamiento destaca la colaboración institucional

El consistorio ha agradecido la rapidez con la que se ha organizado el dispositivo tras las reuniones mantenidas con el Gobierno de Canarias y ha puesto en valor la colaboración entre las distintas administraciones y cuerpos policiales.

El alcalde también reconoció el trabajo desarrollado por la Policía Local de Antigua y, en especial, por el subinspector jefe Domingo Fránquiz, a quien atribuyó un papel destacado en la coordinación y planificación del operativo.