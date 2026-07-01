El Patronato de Turismo de Fuerteventura premia la labor cinco personas por su labor turística

El periodista Santiago Travieso Quintana (Gran Canaria, 1956- Fuerteventura, 2026), ex director de Radio Sintonía, ha sido reconocido por el Patronato de Turismo con una mención especial a título póstumo por su contribución a la difusión del sector turístico a través de las ondas.

Así lo acordó el jurado profesional que ha fallado los galardonados con los premios Distinguidos del Turismo de Fuerteventura 2026, que organiza el Cabildo a través del Patronato de Turismo. El reconocimiento de esta edición ha recaído en Agualoe (Playas de Oro en la Categoría Empresa), Raúl Dávila Falcón (Playas de Oro en la Categoría Trayectoria Individual), Sönke Schallmey (Playas de Oro en la Categoría Fuerteventura Destino Azul) y Uwe Krug (Playas de Oro en la Categoría Cliente), además del mencionado periodista fallecido.

A finales del próximo mes de septiembre se celebrará en el municipio histórico de Betancuria el acto oficial de la entrega de los citados galardones.

La presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García, pone en valor unos premios que reconocen el trabajo de los profesionales del sector turístico por hacer de Fuerteventura un destino con servicios de calidad, siempre priorizando el respeto al entorno. Asimismo, felicita a los galardonados y galardonadas, así como al resto de candidatos, que demuestran con su buen hacer la excelencia del sector turístico en Fuerteventura.

Por su parte, la consejera insular de Turismo, Marlene Figueroa, apunta que «el sector turístico es sin dudas el corazón económico de la isla y su mayor creador de empleo, pero también es una familia que se esfuerza, crece unida y da ejemplo: eso es lo que significa y pone en valor los premios Distinguidos del Turismo de Fuerteventura, el mayor reconocimiento institucional al sector».

Agualoe SL . Empresa empieza en 2014 como una nueva aventura empresarial, tras años de experiencia de su fundador y gerente, Daniel Acosta, trabajando en el cultivo de aloe vera. T Ese proyecto inicial ha seguido creciendo hacia otras marcas y productos, siempre con el mismo sello de calidad y autenticidad majorera.

Raúl Dávila. Representa una trayectoria individual vinculada a la transformación turística de Fuerteventura. Desde la década de 1970 ha sido una figura clave en el desarrollo de la isla, especialmente en el sector turístico, mediante inversiones en el ámbito hotelero y en la creación de zonas comerciales.

Sönke Schallmey . Ha desarrollado una extraordinaria labor de concienciación medioambiental, compromiso con la sostenibilidad turística de Fuerteventura y liderazgo ciudadano en la protección del paraje natural de Cofete.

Uwe Krug. Ha creado una ación de fidelidad ininterrumpida con Fuerteventura durante los últimos 15 años.

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Santiago Travieso. Es un referente periodístico para la isla y Canarias.Cubrió, ya con 70 años, la pasada edición de la ITB de Berlín, cita a la que acudía regularmente. Llegó a la isla en 1987 y en 1995 fundó su Radio Sintonía.