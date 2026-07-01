Tres expresidentes del Gobierno y Carla Brito tendrán una calle
Jerónimo Saavedra, Adán Martín y Manuel Hermoso darán vida a vías capitalinas
El Ayuntamiento de Puerto del Rosario aprobó el inicio de dos expedientes de reconocimiento institucional dirigidos a poner en valor la trayectoria de personas que han contribuido de forma destacada al desarrollo de Canarias y a proyectar el nombre del municipio dentro y fuera del Archipiélago.
Por un lado, la Corporación dio luz verde a la incoación del expediente para la denominación de tres vías públicas con los nombres de los expresidentes del Gobierno de Canarias ya fallecidos Jerónimo Saavedra Acevedo, Adán Martín Menis y Manuel Hermoso Rojas, como homenaje a su contribución a la consolidación del autogobierno canario y al fortalecimiento de las instituciones democráticas.
Sin embargo, llama la atención que entre los presidentes fallecidos no figure Lorenzo Olarte, quien asumió la presidencia del Gobierno canario entre 1988 y 1991.
Asimismo, el pleno municipal aprobó iniciar el expediente para conceder la Distinción al Mérito Deportivo a la deportista Carla Brito, que se ha convertido en una de las principales referencias del baloncesto femenino canario y nacional. Formada en el Club Baloncesto Amuley, la jugadora majorera ha representado a España en competiciones internacionales, logrando, entre otros éxitos, la medalla de plata en el Campeonato del Mundo Sub-19 y la de bronce en la prueba europea Sub-20.
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