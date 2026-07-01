Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Atropello Las Palmas de Gran CanariaIBI Las PalmasHuelga médica CanariasVenezuelaFestivos Canarias
instagramlinkedin

Tres expresidentes del Gobierno y Carla Brito tendrán una calle

Jerónimo Saavedra, Adán Martín y Manuel Hermoso darán vida a vías capitalinas

Ayuntamiento de Puerto del Rosario, en una imagen de archivo.

Ayuntamiento de Puerto del Rosario, en una imagen de archivo. / La Provincia

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

M. R. P.

Puerto del Rosario

El Ayuntamiento de Puerto del Rosario aprobó el inicio de dos expedientes de reconocimiento institucional dirigidos a poner en valor la trayectoria de personas que han contribuido de forma destacada al desarrollo de Canarias y a proyectar el nombre del municipio dentro y fuera del Archipiélago.

Por un lado, la Corporación dio luz verde a la incoación del expediente para la denominación de tres vías públicas con los nombres de los expresidentes del Gobierno de Canarias ya fallecidos Jerónimo Saavedra Acevedo, Adán Martín Menis y Manuel Hermoso Rojas, como homenaje a su contribución a la consolidación del autogobierno canario y al fortalecimiento de las instituciones democráticas.

Sin embargo, llama la atención que entre los presidentes fallecidos no figure Lorenzo Olarte, quien asumió la presidencia del Gobierno canario entre 1988 y 1991.

Noticias relacionadas

Asimismo, el pleno municipal aprobó iniciar el expediente para conceder la Distinción al Mérito Deportivo a la deportista Carla Brito, que se ha convertido en una de las principales referencias del baloncesto femenino canario y nacional. Formada en el Club Baloncesto Amuley, la jugadora majorera ha representado a España en competiciones internacionales, logrando, entre otros éxitos, la medalla de plata en el Campeonato del Mundo Sub-19 y la de bronce en la prueba europea Sub-20.

Suscríbete para seguir leyendo

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents