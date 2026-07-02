El Ayuntamiento de Puerto del Rosario enmenderá el error con el expresidente Lorenzo Olarte

El Ayuntamiento de Puerto del Rosario enmenderá su lapsus con el expresidente del Gobierno de Canarias, Lorenzo Olarte, y lo propondrá también para dedicarle una calle o espacio público al igual que acordó en sesión plenaria con otros tres presidentes fallecidos: Jerónimo Saavedra (PSOE(), Manuel Hermoso (ATI-CC) y Adán Martín (ATI-CC). Fuerteventura Avanza (FA), partido en la oposición, denunció la exclusión del citado expresidente para dar nombre a varias calles del municipio en homenaje a los presidentes fallecidos del Ejecutivo autonómico.

Tras haber reconocido el error con la omisión de Lorenzo Olarte, el Consistorio capitalino presentará una addenda en el próximo pleno ordinario del mes de julio para corregir el olvido y elevar el mismo al Consejo municipal de Honores y Distinciones e incorporar el nombre de Olarte siguiendo el procedimiento para estos nombramientos. Primero se propone al pleno, posteriormente el instructor del expediente recaba los informes pertinentes y tras su conclusión se deriva el mismo al Consejo para que en caso de aprobarse volver a su debate en sesión plenaria.

La líder de FA, Peña Armas, considera que la omisión del nombre de Lorenzo Olarte «constituye un error de enorme gravedad, especialmente tratándose de una moción que fue elevada a institucional y que, por tanto, debía representar el reconocimiento de toda la Corporación a quienes han ostentado la máxima responsabilidad política de Canarias».

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La formación FA solicitará en el próximo pleno la rectificación de la moción institucional para incorporar al expresidente autonómico Lorenzo Olarte al reconocimiento institucional.