El Ayuntamiento de Puerto del Rosario enmenderá el error con el expresidente Lorenzo Olarte
La gobierno local acordó dedicar una calle a Jerónimo Saavedra, Manuel Hermoso y Adán martín y se olvidó del ex-gobernador regional Olarte
El Ayuntamiento de Puerto del Rosario enmenderá su lapsus con el expresidente del Gobierno de Canarias, Lorenzo Olarte, y lo propondrá también para dedicarle una calle o espacio público al igual que acordó en sesión plenaria con otros tres presidentes fallecidos: Jerónimo Saavedra (PSOE(), Manuel Hermoso (ATI-CC) y Adán Martín (ATI-CC). Fuerteventura Avanza (FA), partido en la oposición, denunció la exclusión del citado expresidente para dar nombre a varias calles del municipio en homenaje a los presidentes fallecidos del Ejecutivo autonómico.
Tras haber reconocido el error con la omisión de Lorenzo Olarte, el Consistorio capitalino presentará una addenda en el próximo pleno ordinario del mes de julio para corregir el olvido y elevar el mismo al Consejo municipal de Honores y Distinciones e incorporar el nombre de Olarte siguiendo el procedimiento para estos nombramientos. Primero se propone al pleno, posteriormente el instructor del expediente recaba los informes pertinentes y tras su conclusión se deriva el mismo al Consejo para que en caso de aprobarse volver a su debate en sesión plenaria.
La líder de FA, Peña Armas, considera que la omisión del nombre de Lorenzo Olarte «constituye un error de enorme gravedad, especialmente tratándose de una moción que fue elevada a institucional y que, por tanto, debía representar el reconocimiento de toda la Corporación a quienes han ostentado la máxima responsabilidad política de Canarias».
La formación FA solicitará en el próximo pleno la rectificación de la moción institucional para incorporar al expresidente autonómico Lorenzo Olarte al reconocimiento institucional.
Suscríbete para seguir leyendo
- El refugio de Sara Carbonero (42 años) en Canarias: playas volcánicas y mucha calma
- Atropello grave en Las Palmas de Gran Canaria: un hombre queda en estado crítico
- Vídeoreceta de la semana: Ensalada de garbanzos con anchoas
- Nos vemos muy pronto': la Dulcería Parrilla cierra en Las Palmas de Gran Canaria tras 120 años de historia y anuncia su regreso
- Estos son los próximos 25 barrios de Las Palmas de Gran Canaria en los que actuará la VI Fase del Plan de Higiene Urbana
- La Bonoloto deja en Canarias un premio de más de 40.000 euros: el ganador tendrá que pasar por Hacienda
- Cruza varias veces la Avenida Marítima y acaba detenido en Las Palmas de Gran Canaria
- Estas son las zonas dónde más calor hará hoy miércoles en Canarias