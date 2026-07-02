Localizan al conductor que circuló con personas sobre el capó en Fuerteventura

La Policía Local de Puerto del Rosario ha identificado al conductor del coche que apareció en un vídeo viral circulando por El Puertito de Los Molinos, en Fuerteventura, con varias personas subidas al techo, sobre el capó y asomadas por las ventanillas.

Las imágenes, difundidas en redes sociales, provocaron la apertura de una investigación de oficio al considerar los agentes que la conducta suponía un grave riesgo tanto para los ocupantes del vehículo como para el resto de usuarios de la vía.

En la grabación se observaba al vehículo circulando por la zona de El Puertito de Los Molinos mientras varias personas viajaban en posiciones claramente peligrosas.

La Policía Local de Puerto del Rosario inició las diligencias tras la difusión del vídeo, al entender que los hechos podían encajar en una conducta de conducción temeraria por el peligro generado durante la circulación.

El coche pertenecía a una empresa de renting

La investigación permitió comprobar que el vehículo pertenecía a una empresa de renting con sede en Madrid.

Tras requerir la identificación del conductor, los agentes determinaron que se trataba de un ciudadano que se encontraba pasando sus vacaciones en Fuerteventura.

La localización del turismo fue posible gracias a la colaboración entre la Policía Local de Puerto del Rosario y la Policía Local de La Oliva