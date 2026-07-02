La Policía Canaria patrullará en la zona de Caleta de Fuste
En el dispositivo policial participará agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil
La Policía Canaria comenzará a patrullar desde hoy en los puntos calientes de Caleta de Fuste, dentro de un dispositivo que coordina la Policía Local de Antigua y en el que participa también la Guardia Civil. «Un logro importante conseguido por este nuevo grupo de gobierno», desvela el nuevo alcalde, Juan Cabrera.
Hace algunos días, el regidor municipal y el concejal de Seguridad y Emergencias, David Alberto se reunieron en Tenerife con el director general del Seguridad del Gobierno de Canarias para pedir la colaboración de la Policía Canaria en el municipio. «Al día siguiente, acudieron al Ayuntamiento de Antigua el comisario de la Policía Autonómica, José Antonio Prieto, y el subcomisario, Francisco Cabrera, para organizar de forma inmediata un dispositivo de seguridad en todo el municipio», señalan fuentes municipales.
«El ámbito de actuación se va a centrar en la localidad turística de Caleta de Fuste, donde se va a intensificar la vigilancia, combatir la delincuencia y garantizar la tranquilidad vecinal y del turismo», detalla Juan Cabrera. Además, insiste
El alcalde, Juan Cabrera,anuncia que el servicio policial »consiste en patrullas diarias, a pie, de la Policía Local para mantener un estrecho contacto con empresarios y comerciantes. Este servicio se despliega en coordinación con efectivos, vehículos y un servicio canino de la Policía Canaria, unido a una patrulla de la Guardia Civil».
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