Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Atropello Las Palmas de Gran CanariaHorario Granca Live Fest 2026Huelga médica CanariasVenezuelaFestivos CanariasGastronomía de CanariasSara Carbonero LanzaroteSanta Lucía de Tirajana Gran Canaria
instagramlinkedin

La Policía Canaria patrullará en la zona de Caleta de Fuste

En el dispositivo policial participará agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil

Responsables de la Policía Canaria en su visita al Consistorio.

Responsables de la Policía Canaria en su visita al Consistorio.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

M. R. P.

La Policía Canaria comenzará a patrullar desde hoy en los puntos calientes de Caleta de Fuste, dentro de un dispositivo que coordina la Policía Local de Antigua y en el que participa también la Guardia Civil. «Un logro importante conseguido por este nuevo grupo de gobierno», desvela el nuevo alcalde, Juan Cabrera.

Hace algunos días, el regidor municipal y el concejal de Seguridad y Emergencias, David Alberto se reunieron en Tenerife con el director general del Seguridad del Gobierno de Canarias para pedir la colaboración de la Policía Canaria en el municipio. «Al día siguiente, acudieron al Ayuntamiento de Antigua el comisario de la Policía Autonómica, José Antonio Prieto, y el subcomisario, Francisco Cabrera, para organizar de forma inmediata un dispositivo de seguridad en todo el municipio», señalan fuentes municipales.

«El ámbito de actuación se va a centrar en la localidad turística de Caleta de Fuste, donde se va a intensificar la vigilancia, combatir la delincuencia y garantizar la tranquilidad vecinal y del turismo», detalla Juan Cabrera. Además, insiste

Noticias relacionadas

El alcalde, Juan Cabrera,anuncia que el servicio policial »consiste en patrullas diarias, a pie, de la Policía Local para mantener un estrecho contacto con empresarios y comerciantes. Este servicio se despliega en coordinación con efectivos, vehículos y un servicio canino de la Policía Canaria, unido a una patrulla de la Guardia Civil».

Suscríbete para seguir leyendo

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents